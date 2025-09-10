В Москве открыли наследственное дело после смерти председателя Верховного суда Подносовой

В Москве открыто наследственное дело после смерти председателя Верховного суда (ВС) РФ Ирины Подносовой. Об этом сообщает РИА Новости (РИАН) со ссылкой на юридические материалы, с которыми ознакомилось агентство.
«Подносова Ирина Леонидовна. <…> Наследственное дело открыто», — сказано в материалах. Их детали передает РИАН. В них также отмечается, что оформлением наследственного дела занимается нотариус из Москвы.
Ирина Подносова ушла из жизни 22 июля на 72-м году жизни, проработав в должности председателя Верховного суда немногим более года. Она заняла этот пост в апреле 2024 года, сменив Вячеслава Лебедева, возглавлявшего суд на протяжении многих лет. Слова соболезнования семье и близким Ирины Подносовой выразили президент РФ Владимир Путин, а также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Церемония прощания состоялась 24 июля. На мероприятие прибыло большое количество людей, включая председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, Полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде Дмитрия Мезенцева. Церемония проходила в Центральной клинической больнице в Москве.
