В Москве открыли наследственное дело после смерти председателя Верховного суда Подносовой

В Москве открыли наследственное дело после смерти председателя ВС Подносовой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подносова умерла 22 июля в возрасте 71 года
Подносова умерла 22 июля в возрасте 71 года Фото:

В Москве открыто наследственное дело после смерти председателя Верховного суда (ВС) РФ Ирины Подносовой. Об этом сообщает РИА Новости (РИАН) со ссылкой на юридические материалы, с которыми ознакомилось агентство.

«Подносова Ирина Леонидовна. <…> Наследственное дело открыто», — сказано в материалах. Их детали передает РИАН. В них также отмечается, что оформлением наследственного дела занимается нотариус из Москвы.

Ирина Подносова ушла из жизни 22 июля на 72-м году жизни, проработав в должности председателя Верховного суда немногим более года. Она заняла этот пост в апреле 2024 года, сменив Вячеслава Лебедева, возглавлявшего суд на протяжении многих лет. Слова соболезнования семье и близким Ирины Подносовой выразили президент РФ Владимир Путин, а также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Церемония прощания состоялась 24 июля. На мероприятие прибыло большое количество людей, включая председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, Полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде Дмитрия Мезенцева. Церемония проходила в Центральной клинической больнице в Москве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве открыто наследственное дело после смерти председателя Верховного суда (ВС) РФ Ирины Подносовой. Об этом сообщает РИА Новости (РИАН) со ссылкой на юридические материалы, с которыми ознакомилось агентство. «Подносова Ирина Леонидовна. <…> Наследственное дело открыто», — сказано в материалах. Их детали передает РИАН. В них также отмечается, что оформлением наследственного дела занимается нотариус из Москвы. Ирина Подносова ушла из жизни 22 июля на 72-м году жизни, проработав в должности председателя Верховного суда немногим более года. Она заняла этот пост в апреле 2024 года, сменив Вячеслава Лебедева, возглавлявшего суд на протяжении многих лет. Слова соболезнования семье и близким Ирины Подносовой выразили президент РФ Владимир Путин, а также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Церемония прощания состоялась 24 июля. На мероприятие прибыло большое количество людей, включая председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, Полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде Дмитрия Мезенцева. Церемония проходила в Центральной клинической больнице в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...