Макрон шлепнул премьера Албании из-за шутки о Трампе. Видео

Президент Франции в шутливой форме шлепнул по щеке премьера Албании
Президент Франции в шутливой форме шлепнул по щеке премьера Албании

Президент Франции Эмманюэль Макрон шлепнул по лицу премьер-министра Албании Эди Раму после его шутки о президенте США Дональде Трампе. Видео с этим моментом быстро распространилось в интернете.

Как передает RG.ru, инцидент произошел на саммите Европейского политического сообщества во время неформального общения лидеров у круглого стола. Эди Рама подошел к Эмманюэлю Макрону и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Албанский премьер похлопал Макрона по спине, после чего обратился к нему с вопросом, почему тот не поздравил их с завершением конфликта между Албанией и Азербайджаном. В своей реплике Рама использовал формулировку «peace deal» (мирная сделка), которую часто употреблял Дональд Трамп в своих публичных заявлениях.

Президент Франции извинился перед собеседником и в шутливой форме шлепнул его по щеке. Присутствующие, включая Ильхама Алиева, восприняли ситуацию с улыбкой. Шутка имела отсылку к неоднократным ошибкам Дональда Трампа, который в прошлом путал Албанию с Арменией, рассказывая о дипломатических успехах в регионе Южного Кавказа.

