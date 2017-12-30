С кем мы простились в 2017 году

14:23 30 декабря 2017 0

От нас уходили люди, которых будут помнить еще годы и поколения спустя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Каждый год отмечается не только новыми достижениями, но и потерями. Ушедший 2017-й, увы, не стал исключением. Нас покинули люди, которые запомнятся многим поколениям — благодаря музыке, фильмам, текстам, образам, всему, что они создавали. Одни из них уходили после неравной борьбы с тяжелой болезнью, смерть других пока обрастает слухами и домыслами. «URA.RU» предлагает читателям вспомнить хотя бы самых главных.

О Виталии Чуркине: «Это смерть на фронте, во время боя»

Прославленный дипломат, постпред России при ООН Виталий Чуркин мог бы сделать совсем иную карьеру. Еще в детстве он снимался в кино, на счету Чуркина роли в фильмах «Синяя тетрадь», «Ноль три» и «Сердце матери».

«Я думаю, что я не был бы хорошим актером. А быть не очень хорошим актером не легче, чем быть дипломатом», — признавался Чуркин в интервью RT, подчеркивая, что не променял бы карьеру дипломата на судьбу артиста.

Карьера Чуркина могла быть совсем иной — в кино Фото: Albin Lohr-Jones Credit: Zuma\TASS

Чуркин скончался на своем рабочем месте в Нью-Йорке 20 февраля 2017 года — за день до 65-летия. Причиной смерти дипломата позже назвали сердечный приступ. Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов в колонке для «URA.RU» высказывал мнение, что смерть Чуркина — не что иное, как смерть на фронте, на поле боя.

«Чуркин следовал лучшим образцам искусного публичного спора, образцам иронии, создавал впечатление человека со стальными нервами, — сначала один против всех, а сегодня, как и следует победителю, ушедшему непобежденным — уже и не один, — напоминал Рябов. — Во многом благодаря Чуркину Россия набирает все новых и новых союзников, потому что демонстрирует силу. Конечно, нервы не стальные, и конечно, это смерть на фронте, во время боя».

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества. Памяти дипломата посвятил стихи тюменский поэт, советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин. Глава МИД РФ Сергей Лавров после смерти Чуркина вспомнил оду, которую писал к 42-летию дипломата.

Денис Вороненков: «Это все — следствие моей работы, мне мстят за нее»

Очевидцы утверждали, что Вороненков цел и невредим и гуляет по Тель-Авиву Фото: Личная страница Вороненкова Дениса в Facebook

В марте общественность всколыхнула новость о смерти бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, со скандалом сбежавшего вместе с семьей на Украину. Он был неоднозначной личностью, тем разноречивее слухи о том, почему он погиб и погиб ли вообще. По официальным данным, Вороненкова застрелили в 11:23 по местному времени в центре Киева 23 марта 2017 года.

Согласно результатам расследования Генпрокуратуры Украины, организатором убийства был назван бизнесмен Владимир Тюрин, первый супруг вдовы Вороненкова, оперной певицы Марии Максаковой. Тем не менее, активно муссировались слухи о том, что на самом деле экс-депутат жив и скрывается за границей. В частности, утверждалось, что уже после похорон его видели невредимым в Тель-Авиве.

Евгений Евтушенко: «Поэт в России больше, чем поэт»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Легендарный поэт и прозаик Евгений Евтушенко скончался на 85-м году жизни. 12 марта его в тяжелом состоянии доставили в больницу в штате Оклахома, США — у поэта был рак в последней четвёртой стадии, вернувшийся после операционного удаления почки. Евгения Евтушенко не стало 1 апреля. Согласно последней воле писателя, его похоронили на Переделкинском кладбище рядом с Борисом Пастернаком.

Евтушенко был особенно популярен в годы оттепели, его ошеломительному успеху способствовала простота и доступность стихов поэта, а также скандалы, часто поднимавшиеся критикой вокруг его имени. Евтушенко, рассчитывая на публицистический эффект, то избирал для своих стихов темы актуальной политики партии, то адресовал их критически настроенной общественности.

Даниил Дондурей: «Всех интересует не конкретный человек, а сумма людей»

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналиста, культурного аналитика, социолога Даниила Дондурея журнал «Сноб» называл главным в России представителем странной профессии «киновед». Впрочем, широкой публике редактор журнала «Искусство кино» был знаком благодаря не только его способности точно анализировать фильмы, но и решимости высказывать свою позицию по всем вопросам (в том числе и политическим) прямо и честно.

Дондурей скончался 10 мая 2017 года в Израиле, предположительно, причиной смерти стало злокачественное новообразование головного мозга.

Валерий Голоухов: «Мы забываем, что „лепить“ спортсмена нужно с раннего детства»

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР по хоккею с шайбой Валерий Голоухов, родившийся в Свердловске, воспитал целую плеяду блестящих спортсменов. Его ученики спустя годы представляли страну на чемпионате мира и Олимпийских играх. Среди них — двукратный обладатель Кубка Стэнли, центральный нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк, серебряный призер Олимпийских игр Алексей Яшин, олимпийский чемпион Николай Хабибулин. Голоухов после того, как у Дацюка умерла мать, помог устроить тогда еще начинающего спортсмена в интернат, чтобы тот мог полноценно питаться. Тренер всегда и во всем поддерживал хоккеиста, а тот, когда приезжал в Екатеринбург, неизменно навещал ставшего по-настоящему родным наставника.

«На фоне пропиаренных спортсменов мирового уровня мы забываем, что „лепить“ спортсмена нужно с раннего детства, — объяснял секреты успеха спортсменов Голоухов. Прежде чем он стал знаменит и для того, чтобы он стал знаменит, ты должен развить в нем „спортивную хватку“, приучить к дисциплине на льду и в быту. Важно уловить момент, когда он юнцом начинает осваивать лед. И через 2-3 года я уже знаю, что из него получится: игрок, лидер или победитель».



Голоухов 13 сезонов играл за «Автомобилист», провел все 42 матча в памятном чемпионате-1969, когда команда добилась лучшего достижения в истории — пятого места в стране. Свое 70-летие Валерий Георгиевич тоже встречал на льду.

Заслуженного тренера не стало 11 мая 2017 года.

Алексей Баталов: «Я не торгуюсь с судьбой, не знаю, сколько мне еще отмерено»

Алексей Баталов в роли врача скорой помощи Березкина в картине «Вечный огонь» Фото Николая Науменкова /Фотохроника ТАСС

Актер Алексей Баталов останется одним из любимых артистов зрителей нескольких поколений. Его душевные и искренние герои навсегда вписали актера в историю кинематографа, хотя Баталов скромно говорил, что он никакой не актер, поскольку «снялся всего-то в шести фильмах, если брать настоящее кино». Тем не менее, фразы его героев стали афоризмами, а ленты с участием Баталова пересматривают снова и снова. Публике он запомнился и как Гоша (он же Гога, он же Жора) в оскароносном фильме «Москва слезам не верит», и как князь Трубецкой из «Звезды пленительного счастья», и многими другими ролями.

Актеру было 88 лет, когда его не стало. У Баталова были проблемы с сосудами, у него часто кружилась голова. Во время очередного обострения болезни в январе 2017 года он упал дома и сломал шейку бедра на правой ноге. После восстановительной операции до смерти Баталов уже не покидал стены больницы. За день до кончины актера его причастил священник.

Сам актер в разговоре с журналистами признавался, что относится к смерти как к тому, что полагается. «Пора уже собираться, нельзя делать вид, будто этого никогда не произойдет, — говорил Баталов. — Иногда мне кажется, что столько не живут… Я бесконечно благодарен врачам, которые встречались мне в жизни».

Олег Яковлев: «Не плачь, завтра все пройдет»

Олега Яковлева запомнят вечно молодым и счастливым Фото: Wikimedia Commons

Певец Олег Яковлев, получивший широкую известность как участник группы «Иванушки International», до конца жизни продолжал официально числиться ее солистом, хотя покинул коллектив еще в 2013 году. Яковлев решил начать сольную карьеру — так же, как и его предшественник в «Иванушках» Игорь Сорин, чье место Олег занял в 1998 году. По стечению обстоятельств, Сорин, которому было всего 28 лет, скончался через несколько месяцев после того, как занялся творчеством отдельно от группы. О причинах его смерти до сих спорят друзья — несмотря на то, что официальной версией был объявлен суицид.

Многие проводили параллели между смертями Сорина и Яковлева, говоря даже о злом роке. Хотя причиной смерти Яковлева называют остановку сердца, но что именно спровоцировало ее, не очень понятно. По сообщениям СМИ, 28 июня 2017 года в СМИ появилась информация о том, что Яковлев госпитализирован в тяжёлом состоянии, впоследствии попал в реанимацию с диагнозом «двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени». Певец скончался в одной из московских клиник утром 29 июня. Ему было 47 лет.

Однако без мистики в истории второго погибшего «Иванушки» не обошлось. Гражданская жена Олега Яковлева рассказала, что перед смертью тот записал новую песню «Не плачь», на которую планировал снять клип. Композицию уже назвали «песней-прощанием» благодаря ее содержанию.

Антон Носик: «Я нахожу невозможным поверить в собственную смерть»

Антон Носик не боялся высказываться прямо и честно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналиста и блогера Антона Носика называли основателем, отцом русского интернета. Медиаменеджер запустил такие проекты, как Газета.ру, Лента.ру, Вести.ру, создал один из первых блогерских проектов в Рунете — «Вечернего Интернета». Правда, с 2015 года его чаще упоминали в СМИ в связи с делом об экстремизме, которое возбудили в отношении Носика после его статьи «Стереть Сирию с лица Земли». В материале лингвистическая экспертиза нашла «признаки возбуждения вражды по отношению к сирийцам, выделяемым по национально-территориальному признаку». Гособвинение просило признать Носика виновным и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы, но 3 октября 2016 года Носика приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей, 15 декабря 2016 года Мосгорсуд снизил штраф до 300 тысяч рублей.

По данным открытых источников, в последние два года Носик жаловался на здоровье, передвигался с тростью, говорил, что «сосуды шалят». Скончался 9 июля 2017 года около двух часов ночи от сердечного приступа на даче у друзей. Носику был 51 год.

К фигуре Носика относились по-разному. Даже официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на смерть журналиста и блогера. «Когда читала Антона Носика, иногда думала: „Ну как Земля таких носит?..“. А сегодня она перестала его носить, — написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook. — И я понимаю: отныне в нерукотворном многообразии нашего мира чего-то не хватает. Вечный ему aperol spritz (алкогольный коктейль, популярный за границей — прим.ред.) (думаю, он понял)». Глава правительства РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, выразил соболезнования семье Носика и назвал его первопроходцем Рунета.

С «гордым евреем и гордым россиянином» пришли попрощаться десятки известных людей: главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, телеведущие Фекла Толстая и Николай Сванидзе, Александр Плющев и Василий Уткин, поэтесса Вера Полозкова и поэт Орлуша, дизайнер Артемий Лебедев, писатель Леонид Каганов. Руководитель портала Meduza Галина Тимченко (экс-главред Lenta.ru — преемница Носика в этом проекте) сквозь слезы рассказала, что Носик подарил ей дело всей ее жизни.

Вера Глаголева: «Я убеждена, что нет таких вещей, которые бы женщина не могла осилить»

Все, кто знал Веру Глаголеву, отмечал, что она была не только великой актрисой, но и мудрой женщиной. В своих интервью Глаголева откровенно рассказывала о семье, отношении к жизни и работе. Актриса была убеждена, что главная ценность любой женщины, как бы она ни гналась за карьерой, это семья. «Радость, безусловно, связана с близкими, — говорила Глаголева. — Мы можем говорить о рождении внуков, жизнь продолжается и это всё очень ценно».

Актриса Вера Глаголева в роли Зои во время съемки фильма Валентин Мастюков/Фотохроника ТАСС

К счастью, ей удалось застать одно из главных событий в жизни младшей дочери, модели Настасьи Шубской — в июле 2017 года девушка сыграла свадьбу с хоккеистом Александром Овечкиным. Друзья семьи отмечали, что на торжестве ничто не предвещало беды — Глаголева сияла от счастья, танцевала и искренно радовалась за дочь. Чуть раньше, 9 марта 2017 года, она даже приступила к съёмкам нового фильма «Глиняная яма», выход которого запланирован на лето 2018 года. Но 16 августа 2017 года Глаголевой не стало. Она умерла в клинике Шварцвальд-Бар при университете Фрайбурга в пригороде Баден-Бадена (Германия) от рака желудка. Близкие к семье звезды кинематографа люди при этом позже заявили, что актрису погубила вовсе не онкология, а «общее истощение организма и перегрузки на работе».

Актер Валерий Гаркалин, партнер Глаголевой по площадке, с любовью вспоминал об актрисе в интервью «URA.RU»: «Вера обладала неповторимым темпераментом, который не встречался ни у одной из актрис, ни до нее, ни после уже точно такого уровня темперамента ни у кого не будет».

Дмитрий Коган: «Не бывало еще концерта, которым я был бы доволен на сто процентов»

Скрипача Дмитрия Когана коллеги и критики называли одним из величайших музыкантов современности. Музыканту нравились трудности. Он приезжал с концертами в самые экстремальные точки Земли. Играл на подводной лодке, на таможне, в палатках на Северном полюсе. Ценил больше западных сцен другие площадки и первым выступил после трагедии в Беслане. «Когда где-то происходит трагедия — людей тянет к высокому, — объяснял Коган. — Потому что душа оголяется на фоне произошедшего и человек хочет слушать настоящее, а не выступление шапито. Великая ответственность и радость — выступать на таких площадках, давать свет в конце тоннеля». При этом музыкант к своему творчеству относился очень критически, признаваясь, что не бывало еще концерта, которым он был доволен на 100%.

Когана знали далеко за пределами России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Когана знали не только как талантливейшего исполнителя, но и как благотворителя. В мае 2011 года он вместе со свердловским парламентарием Валерием Савельевым учредил благотворительный Фонд уникальных культурных проектов имени Когана. Целью фонда стало приобретение и передача достойным российским музыкантам раритетных струнных инструментов. «Это был потрясающий человек, уникальный профессионал, который с безграничным вдохновением работал со мной в рамках Фонда, всегда с огромной радостью давал концерты на Урале, занимался благотворительными проектами», — говорил Савельев в разговоре с «URA.RU» после известия о том, что Когана больше нет.

Смерть Когана 29 августа 2017 года стала тяжелейшей утратой для его друзей и коллег по всей стране и за ее пределами. Музыкант ушел из жизни после продолжительного онкологического заболевания, ему было всего 38 лет.

Аллан Чумак: «Всё, что вы хотите, будет заряжено»

Пассы Чумака завораживали миллионы людей Фото Игоря Уткина /Фотохроника ТАСС

Целителя и философа Аллана Чумака называли первым человеком на советском и постсоветском пространстве, который сумел так грамотно воспользоваться «эффектом плацебо». Вряд ли среди тех, кто застал пик популярности Чумака, есть те, кто не видел хотя бы один из его телевизионных сеансов в конце 80-х, где целитель «заряжал» воду, кремы и мази.

Чумак исчез с телеэкранов в середине девяностых — после того, как Минздрав принял документ, согласно которому нетрадиционные методы лечения ограничивались. Однако целитель не отчаялся, он принимал пациентов на дому и ездил с массовыми сеансами по регионам. Как бы то ни было, объявлялись и те, кто уверял, что именно Чумак помог им излечиться от того или иного недуга.

Чумак скончался 9 октября 2017 года на 83-м году жизни. О смерти целителя на своей страничке в «Фейсбуке» написал телеведущий Дмитрий Гордон: «Скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Светлая память!».

Дмитрий Марьянов: «Не боятся только идиоты»

Актер Дмитрий Марьянов впервые появился на экране, еще будучи подростком. Широкую известность ему принесла главная роль в фильме «Выше радуги», где за Марьянова говорил Дмитрий Харатьян, а пел — Владимир Пресняков-младший. Роли в фильмах «Дорогая Елена Сергеевна» и «Любовь» закрепили за Марьяновым статус «звезды» нового поколения.

«Когда мне дали премию за „Выше радуги“, я за месяц получил денег даже больше, чем папа, — вспоминал позже Марьянов. — Но я все отдал родителям, только купил себе скейтборд в Таллине и какую-то кофту-кенгурушку с капюшоном, модную по тем временам, чтобы брейк-дансом заниматься».

Дмитрий Марьянов в роли Ловца в сцене из фильма «Мираж» режиссера Тиграна Кеосаяна Фото ИТАР-ТАСС

Современному зрителю Марьянов запомнился уже по ролям в фильме и спектаклях с «Квартетом И» — «День радио» и «День выборов», где сыграл диджея. В 2012 году артист снялся в главной роли (старший следователь по особо важным делам Николай Васильевич Савельев) в многосерийном (32 серии) детективном телевизионном художественном фильме «Личная жизнь следователя Савельева»

Артист скончался на 48-м году жизни вечером 15 октября 2017 года. Марьянов внезапно почувствовал себя плохо, на скорой его доставили в больницу города Лобня, но спасти артиста так и не удалось. Актер перед смертью находился в реабилитационном центре «Феникс», где проходил курс лечения после очередного запоя. Несмотря на то, что учреждение не имело лицензии, его сотрудники располагали транквилизаторами и другими препаратами, выдающимися по рецепту.

Причиной смерти артиста поначалу называли оторвавшийся тромб, хотя вокруг его гибели и спустя месяцы ходят разные слухи. Так, уже в декабре вскрылись результаты судмедэкспертизы, согласно которым в крови Марьянов обнаружили высокое содержание феназепама и галоперидола. Сильнодействующие препараты вводились актеру в течение нескольких дней перед смертью, показала экспертиза, что вызывало вопросы в отношении персонала «Феникса».

Михаил Задорнов: «Самое вредное — это жизнь. От нее все умирают»

Сложно найти в России человека, который не был бы знаком с творчеством Михаила Задорнова. Писатель и сатирик приобрел популярность благодаря своим юмористическим концертам. В выступлениях он затрагивал самые разные темы, не боялся критиковать общество и власть, благодаря ему люди смеялись и над собой, своими слабостями и ложными ценностями. Цитаты Задорнова про Америку и русский народ стали крылатыми. С середины 2000-х годов Задорнов в своих выступлениях часто критиковал «американский образ жизни». В последние годы ему был закрыт въезд в США и на Украину.

Писатель мужественно боролся с болезнью, но рак не щадит никого Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Интересно, что 31 декабря 1991 года в 23.45 именно Задорнов, а не глава государства, как это было традиционно, выступал с предновогодним обращением к жителям страны. Задорнов выступал в прямом эфире и так увлекся, что проговорил на минуту дольше, а потом трансляцию боя курантов пришлось задержать. Записанное заранее обращение Бориса Ельцина транслировалось уже после обращения Задорнова.

В последнее время новости о Задорнове, появлявшиеся в прессе, были в основном посвящены его здоровью. О том, что у сатирика обнаружена опухоль головного мозга, стало известно в начале октября 2016 года. Задорнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» предупредил поклонников, что из-за курса химиотерапии ему придется отменить многие концерты. В ноябре 2016 года в берлинской клинике «Шарите» Задорнову провели биопсию головного мозга, после чего он проходил курс лечения в одной из частных клиник в Прибалтике. Артист также собирался на Алтай, чтобы прибегнуть к помощи нетрадиционной медицины, рассказывал журналистам близкий к семье Задорнова источник.

Сатирика не стало 10 ноября 2017 года. Задорнов скончался в 69 лет, за два месяца до смерти он исповедался, а 5 ноября — соборовался. Прощание с Задорновым состоялось 12 ноября в закрытом режиме в ритуальном зале морга клинической больницы «Медси» на Пятницком шоссе в Московской области. Родные сатирика приняли решение похоронить его в Юрмала, рядом с могилой отца Задорнова. На похороны пришло около 400 человек.

Борис Ноткин: «Развитие культуры в России в первую очередь зависит от элиты»

Телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым 11 ноября 2017 года в загородном доме в поселке Рождественно Одинцовского района Подмосковья. Рядом с телеведущим лежало ружье, купленное им для самообороны незадолго до трагедии.

Борис Ноткин не смог бороться до конца Фото: кадр из программы «Борис Ноткин приглашает»/ТВЦ

Ноткин страдал от онкологии, но узнал о своем диагнозе слишком поздно. В мае 2017 года телеведущий обратился к врачам; его беспокоили слабость и головокружение. Медики пришли к выводу, что у Ноткина обострилось хроническое заболевание. Его состояние оценили как тяжелое, журналист лег в стационар. Позже Ноткин вернулся домой, а вскоре стало известно, что у него неизлечимое заболевание — специалисты диагностировали рак четвертой стадии.

Смерть телеведущего стала шоком для друзей и близких, его запомнили как искреннего человека, глубоко погруженного в свою профессию. «Хорошо знал Бориса Ноткина. Его смерть — шок, — признавался сенатор Алексей Пушков. — Он был активным, жизнерадостным, неизменно благожелательным. Глубокие соболезнования близким».

Телеведущий был убежден, что развитие культуры в России в первую очередь зависит от элиты, а потому нужно думать, как сделать культуру престижной для таких слоев общества. «И самое трудное — как дать возможность коллективной марь-иванне почувствовать, что от настоящего искусства можно получать удовольствия больше, чем даже от Стаса Михайлова», — цитировала Ноткина «Вечерняя Москва».

Дмитрий Хворостовский: «Нам дается только одна жизнь, которую мы должны прожить без черновиков, с первой попытки»

Всемирно известный певец Дмитрий Хворостовский сотрудничал с выдающимися дирижерами современности, поддерживал молодые коллективы, давал благотворительные концерты и делился своим талантом с поклонниками по всему миру. Но в июне 2015 года на официальном сайте Хворостовского появилось объявление об отмене выступлений певца до конца лета в связи с выявленной у него опухолью мозга. После курса лечения Хворостовский возобновил концерты, после несколько раз он вновь был вынужден отменять и переносить выступления из-за самочувствия.

Хворостовский не верил в загробную жизнь. Он предпочитал жить здесь и сейчас Фото: commons.wikimedia.org

Хворостовского в 2017 году успели похоронить дважды. После того, как в октябре в сети появились сведения о его смерти, которые оказались фейком, все прочили оперному исполнителю долгих лет жизни. Но страшная болезнь оказалась сильнее. 22 ноября 2017 года Хворостовский скончался в Лондоне на 56-м году жизни. О смерти мэтра в Сети микроблогов Twitter сообщил певец Дмитрий Маликов.

«У каждого есть своя колея, свой путь, который он должен пройти от начала до конца — через лишения, страдания, счастье… — считал Хворостовский. — Чтобы чувствовать себя счастливым, нужно познать и несчастья». В загробную жизнь певец решительно не верил — считал, что ее нет и не может быть. «Нам дается только одна жизнь, которую мы должны прожить без черновиков, с первой попытки, пытаясь оставить след и быть счастливыми, — говорил мэтр. — Потому что потом у тебя не будет никакого шанса».

Хворостовский в течение творческой карьеры выступал со многими оркестрами: Нью-Йоркским филармоническим, Симфоническим Сан-Франциско, Роттердамским филармоническим и другими. Но артист признавался, что западные оркестры, несмотря на качественный звук, слушать совершенно иначе.

«Нет конфликта, страданий, глубины. Не от того, что их не чувствует дирижер или музыканты. Мне кажется, у них нет этого в генах, — объяснял это явление сам певец. — Это страны непуганых людей: они столетиями живут, не зная, что такое война, разруха и что такое любить человека».

Настоящим искусством Хворостовский называл то, что было в блокадном Ленинграде. «Люди ходили на филармонические концерты, через боль, голод, потери близких. Они видели в музыке избавление от страданий, как в религии», — говорил артист.

Певец оставил завещание, где указал, что его прах должен быть разделен на две части и захоронен в Москве и Красноярске. Одна из капсул захоронена на Новодевичьем кладбище, вторую представители краевого правительства привезли в Красноярск и поместили в специализированное медучреждение.

В Москве на прощание с мэтром пришли чиновники, звезды и поклонники всех возрастов и самого разного социального статуса. Ценители творчества Хворостовского рыдали, а очередь на прощание с ним перед Московским концертным залом имени Чайковского выстроилась на несколько кварталов.

Именно Хворостовского, по данным опроса ВЦИОМ, россияне назвали музыкантом 2017 года. За него отдали свой голос 14% участников исследования.

Леонид Броневой: «А вас я попрошу остаться»

Фото: Семен Лиходеев/ИТАР-ТАСС

Актер Леонид Броневой получил широкую известность благодаря роли Генриха Мюллера в советском многосерийном телефильме «Семнадцать мгновений весны». Созданный им образ шефа гестапо оказался настолько ярким и запоминающимся, что не у одного поколения зрителей он в исполнении Броневого вызывает уважение и даже симпатию. Многие реплики телевизионного Мюллера стали крылатыми выражениями (среди которых, к примеру «Штирлиц, а вас я попрошу остаться…»).

Запомнились зрителю и другие образы, созданные Броневым на экране. Вторым персонажем актера, столь же популярным, как и Мюллер, стал Доктор из телефильма «Формула любви», чьи фразы также ушли в народ. То же относится и к роли артиста эстрады Велюрова из ленты «Покровские ворота», и Герцога в телефильме «Тот самый Мюнхгаузен».

Броневой скончался 9 декабря 2017 года, не дожив 8 дней до своего 89-летия. Соболезнования родным и близким актёра выразили, в числе других, президент России Владимир Путин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.