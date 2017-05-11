В Екатеринбурге умер первый тренер Павла Дацюка

21:37 11 мая 2017 0

Тренер Дакцюка умер на 74-м году жизни Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге на 74-м году жизни скончался заслуженный тренер России Валерий Георгиевич Голоухов. Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба «Автомобилист».

Голоухов играл за свердловский «Спартак», а затем многие годы воспитывал юных хоккеистов в школах «Юность» и «Спартаковец». Среди его воспитанников есть ряд легендарных игроков: Павел Дацюк, Алексей Яшин и Николай Хабибуллин.

Свои соболезнования родственникам в Instagram оставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Дацюк, Яшин, Хабибулин. У них был один тренер-Голоухов Валерий Георгиевич. Он ушел. Скорбим. Соболезную всем родным и близким», — написал глава региона.

Церемония прощания с Валерием Голоуховым состоится в субботу, 13 мая, в КРК «Уралец» с 12 до 13 часов.