{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
21:37  11 мая 2017 0

В Екатеринбурге умер первый тренер Павла Дацюка

Свеча памяти Курган, свеча памяти, траур
Тренер Дакцюка умер на 74-м году жизниФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге на 74-м году жизни скончался заслуженный тренер России Валерий Георгиевич Голоухов. Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба «Автомобилист».

Голоухов играл за свердловский «Спартак», а затем многие годы воспитывал юных хоккеистов в школах «Юность» и «Спартаковец». Среди его воспитанников есть ряд легендарных игроков: Павел Дацюк, Алексей Яшин и Николай Хабибуллин.

Свои соболезнования родственникам в Instagram оставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Дацюк, Яшин, Хабибулин. У них был один тренер-Голоухов Валерий Георгиевич. Он ушел. Скорбим. Соболезную всем родным и близким», — написал глава региона.

Церемония прощания с Валерием Голоуховым состоится в субботу, 13 мая, в КРК «Уралец» с 12 до 13 часов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров