Запрет спускаться с колясками в метро вызвал бунт родителей

11:01 21 апреля 2018 0

Хочешь проехать в метро с ребенком? Забудь о коляске Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Настоящим родительским бунтом оборачивается инициатива Минтранса о запрете перевозить детей в колясках в метро. Общественные организации уже выступили категорически против нововведения и приводят в пример зарубежный опыт.

В Минтрансе объявили настоящую войну коляскам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Скандал разразился после того, как министерство разработало проект единых правил пользования метрополитеном. Документ будет публично обсуждаться с 16 апреля по 8 мая. Согласно нововведению, пассажирам, находящимся в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах, будет запрещено перевозить детей в колясках. По действующим сейчас правилам, пассажирам запрещается перевозить детей в колясках только на эскалаторах.

Первыми «взорвались» соцсети. «Не надо останавливаться на полумерах, надо запретить детей», «кстати, есть прекрасные коляски, которые не складываются так легко», «предлагаю выбрать одну станцию метро и всем приехать с детьми на колясках, и службу безопасности заставить помогать таскать коляски по лестницам», — это лишь некоторые комментарии разгневанных пользователей.

Детям в метро место, если только они идут пешком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В Минтрансе апеллируют к безопасности, но на самом деле это псевдозабота. Сегодня метро для Москвы — единственный демократичный вид транспорта. Предложение ведомства — это очередная государственная дурь. Не надо усложнять жизнь людям, надо наоборот идти по пути упрощения», — заявил «URA.RU» глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин. Он пояснил, что его организация хотела бы получить разъяснения от Минтранса. «Я считаю, что следует использовать мировой опыт — например, в метро и трамваях в Германии есть отдельные вагоны для пассажиров с велосипедами и детскими колясками. Наши чиновники не должны решать вопросы безопасности запретами, пусть лучше совершенствуют инфраструктуру метрополитена», — добавил собеседник агентства. По его словам, чтобы выполнить правила Минтранса «молодая мамочка должна превратиться как минимум в робота».

Молодые мамы не смогут передвигаться в метро Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Возмущение инициативой Минтранса выразили и в Национальном родительском комитете. Глава организации Ирина Волынец заявила «URA.RU», что «никогда не слышала о случаях травмирования в метро детей, передвигающихся в колясках». «Вы только представьте: перед тем, как зайти в подземку, маме придется сложить коляску, взять ее в руку, при этом умудриться еще взять на руки ребенка. Наверняка у нее при себе есть еще и сумка. Скажите — как это возможно? Не думаю, что любая женщина справится с такой задачей», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в случае введения такого запрета чиновники должны предложить другие способы передвижения для родителей с детьми, потому как «метро для многих фактически окажется недоступным». «Пусть выделяют, например, социальное такси», — пояснила Волынец.

Она полагает, что предложение Минтранса связано с антитеррористической безопасностью: «Мы предлагаем, чтобы коляски перед входом в метро проходили дополнительный досмотр — „просвечивали“ на наличие возможных взрывчатых веществ. Конечно, это займет больше времени, но позволит маме спускаться в подземку с колясками».

Детей предлагается носить на груди в специальных сумках Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Член думского комитета по транспорту Александр Старовойтов заявил «URA.RU», что «понимает посыл Минтранса». «Однако новый регламент и вправду вызывает целый ряд вопросов: в частности, как администрировать этот запрет? Непонятно, кто будет следить за тем, чтобы мамы не входили в метро с колясками. Потребуются дополнительные люди. Они нужны и для того, чтобы помогать женщинам, которые не в состоянии унести на руках ребенка и коляску», — сказал депутат.

По мнению президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, речь идет о неоднозначном вопросе. «Это действительно вопрос антитеррористической безопасности. Хотя, конечно, можно при помощи технических средств обеспечить достаточно быструю проверку колясок», — пояснил он «URA.RU». В то же время собеседник агентства полагает, что «многие сейчас вообще отказываются от колясок»: «Люди носят детей на груди в специальных сумочках».