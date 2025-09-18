Путин потребовал исполнения миграционных решений

Решения в области миграционной политики уже приняты на государственном уровне. Однако, как заявил президент РФ Владимир Путин, сейчас первостепенной задачей является обеспечение их полного и качественного исполнения на практике.
«Многие решения в миграционной политике РФ приняты, надо добиться их исполнения», — заявил Путин на встрече с главами политических партий. Трансляцию встречи ведет официальный telegram-канал Кремля.
Президент добавил, что власти не должны игнорировать существующие проблемы в сфере миграции. Путин подчеркнул, что невозможно делать вид, будто этих вызовов не существует.
