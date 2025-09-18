Путин потребовал исполнения миграционных решений

Путин: надо добиться исполнения принятых решений в миграционной политике
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нельзя игнорировать проблемы миграции, заявил Путин
Нельзя игнорировать проблемы миграции, заявил Путин Фото:

Решения в области миграционной политики уже приняты на государственном уровне. Однако, как заявил президент РФ Владимир Путин, сейчас первостепенной задачей является обеспечение их полного и качественного исполнения на практике.

«Многие решения в миграционной политике РФ приняты, надо добиться их исполнения», — заявил Путин на встрече с главами политических партий. Трансляцию встречи ведет официальный telegram-канал Кремля.

Президент добавил, что власти не должны игнорировать существующие проблемы в сфере миграции. Путин подчеркнул, что невозможно делать вид, будто этих вызовов не существует.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решения в области миграционной политики уже приняты на государственном уровне. Однако, как заявил президент РФ Владимир Путин, сейчас первостепенной задачей является обеспечение их полного и качественного исполнения на практике. «Многие решения в миграционной политике РФ приняты, надо добиться их исполнения», — заявил Путин на встрече с главами политических партий. Трансляцию встречи ведет официальный telegram-канал Кремля. Президент добавил, что власти не должны игнорировать существующие проблемы в сфере миграции. Путин подчеркнул, что невозможно делать вид, будто этих вызовов не существует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...