Дацюк продает свою легендарную амуницию Detroit Red Wings

Павел Дацюк подарил клюшку со своим автографом Косте КатковуФото предоставлено семьей Катковых
Хоккеист Павел Дацюк, двукратный обладатель Кубка Стэнли и множества чемпионских титулов, подарил Косте Каткову со СМА из Екатеринбурга (Свердловская область) свою фирменную спортивную экипировку. Спортсмен передал форму семье мальчика для того, чтобы родители смогли продать сувениры и вырученные деньги потратить на дорогостоящую реабилитацию, которая будет необходима мальчику после самого дорогого укола препаратом Zolgensma. Об этом URA.RU рассказала мама мальчика Полина.
«Со мной связался помощник хоккеиста Павла Дацюка и сказал, что хочет нам что-то передать от знаменитого спортсмена. Мы ждали помощника, а пришел и сам Павел Дацюк. Мы очень растерялись и обрадовались этой встрече. Павел подарил нам свою эпикировку», — сказала мама Кости Полина.
Павел Дацюк пришел в гости к Катковым, что для них стало неожиданностью
Фото предоставлено семьей Катковых
Дацюк передал семье Катковых ценные для поклонников хоккея и самого хоккеиста предметы, которые помогут собрать деньги на дорогостоящую реабилитацию. «Нам подарили хоккейную клюшку, коньки, кепку, джерси (хоккейный свитер — верхняя часть хоккейной формы игрока — прим.ред.), шайбу и фотографию с автографом спортсмена. Мы тоже подготовили 10 фотографий, которые Павел с удовольствием подписал», — рассказала Полина.
Первый этап реабилитации Кости начнется после того, как мальчику поставят укол Zolgensma, и обойдется в 400 тысяч рублей. Ожидается, что информация о том, когда лекарство привезут в Россию и назначат дату процедуры, появится в ближайшее время. А пока родители мальчика начали подготовку к дальнейшему восстановлению сына.
Деньги с продажи амуниции пойдут на реабилитацию
Фото предоставлено семьей Катковых
«Мы благодарны каждому неравнодушному участнику нашего сбора на самый дорогой препарат в мире — Zolgensma. И надеемся, что многие люди, ставшие для нас волшебниками, ангелами-хранителями, и дальше будут рядом — помогут пройти этот путь до полного выздоровления Кости. Может быть, у вас есть знакомые, друзья, которые увлекаются хоккеем и будут рады приобрести хоккейную экипировку знаменитого спортсмена Павла Дацюка. Будем рады рекомендациям, контактам или если вы как-то еще выйдете на связь. Все вырученные деньги пойдут на реабилитации Кости», — сказала мама мальчика.
Кепка с автографом спортсмена была передана семье Катковых
Фото предоставлено семьей Катковых
Друзья, если вы знаете людей, которые коллекционируют хоккейную атрибутику, или сами хотите приобрести что-то на память об этой большой и общей победе, можно связаться с родителями Кости Каткова https://www.instagram.com/k_katkov_sma/ или написать в редакцию корреспонденту URA.RU dzhallatova@ura.ru. Мы будем следить за развитием событий и делиться новостями о том, как у Кости идут дела, — читайте на сайте или в наших соцсетях.
Ранее URA.RU писало, что жительница Екатеринбурга Полина Каткова просила губернатора ускорить получение препарата «Спинраза». Она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram. Позже семья Катковых приняла решение открыть благотворительный сбор на самое дорогое лекарство в мире — Zolgensma. В ноябре компания-производитель препарата «Новартис» снизила для России стоимость на Zolgensma на 20%. Цена препарата была зафиксирована на отметке 121 000 000 рублей.
Павел Дацюк подарил коньки хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз»
Хоккеист Павел Дацюк, двукратный обладатель Кубка Стэнли и множества чемпионских титулов, подарил Косте Каткову со СМА из Екатеринбурга (Свердловская область) свою фирменную спортивную экипировку. Спортсмен передал форму семье мальчика для того, чтобы родители смогли продать сувениры и вырученные деньги потратить на дорогостоящую реабилитацию, которая будет необходима мальчику после самого дорогого укола препаратом Zolgensma. Об этом URA.RU рассказала мама мальчика Полина. «Со мной связался помощник хоккеиста Павла Дацюка и сказал, что хочет нам что-то передать от знаменитого спортсмена. Мы ждали помощника, а пришел и сам Павел Дацюк. Мы очень растерялись и обрадовались этой встрече. Павел подарил нам свою эпикировку», — сказала мама Кости Полина. Дацюк передал семье Катковых ценные для поклонников хоккея и самого хоккеиста предметы, которые помогут собрать деньги на дорогостоящую реабилитацию. «Нам подарили хоккейную клюшку, коньки, кепку, джерси (хоккейный свитер — верхняя часть хоккейной формы игрока — прим.ред.), шайбу и фотографию с автографом спортсмена. Мы тоже подготовили 10 фотографий, которые Павел с удовольствием подписал», — рассказала Полина. Первый этап реабилитации Кости начнется после того, как мальчику поставят укол Zolgensma, и обойдется в 400 тысяч рублей. Ожидается, что информация о том, когда лекарство привезут в Россию и назначат дату процедуры, появится в ближайшее время. А пока родители мальчика начали подготовку к дальнейшему восстановлению сына. «Мы благодарны каждому неравнодушному участнику нашего сбора на самый дорогой препарат в мире — Zolgensma. И надеемся, что многие люди, ставшие для нас волшебниками, ангелами-хранителями, и дальше будут рядом — помогут пройти этот путь до полного выздоровления Кости. Может быть, у вас есть знакомые, друзья, которые увлекаются хоккеем и будут рады приобрести хоккейную экипировку знаменитого спортсмена Павла Дацюка. Будем рады рекомендациям, контактам или если вы как-то еще выйдете на связь. Все вырученные деньги пойдут на реабилитации Кости», — сказала мама мальчика. Друзья, если вы знаете людей, которые коллекционируют хоккейную атрибутику, или сами хотите приобрести что-то на память об этой большой и общей победе, можно связаться с родителями Кости Каткова https://www.instagram.com/k_katkov_sma/ или написать в редакцию корреспонденту URA.RU dzhallatova@ura.ru. Мы будем следить за развитием событий и делиться новостями о том, как у Кости идут дела, — читайте на сайте или в наших соцсетях. Ранее URA.RU писало, что жительница Екатеринбурга Полина Каткова просила губернатора ускорить получение препарата «Спинраза». Она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram. Позже семья Катковых приняла решение открыть благотворительный сбор на самое дорогое лекарство в мире — Zolgensma. В ноябре компания-производитель препарата «Новартис» снизила для России стоимость на Zolgensma на 20%. Цена препарата была зафиксирована на отметке 121 000 000 рублей. Благотворительный сбор для Кости Каткова из Екатеринбурга, которому в августе поставили смертельный диагноз СМА, закрыли 2 декабря. 32,4 миллиона было собрано стараниями неравнодушных людей, а недостающую сумму в размере 90 миллионов рублей перевели учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер. 3а все время сбора для Кости Каткова на препарат Zolgensma на URA.RU было выпущено 15 публикаций.