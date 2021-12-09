Дацюк продает свою легендарную амуницию Detroit Red Wings

Это поможет начать сбор Косте со СМА из Екатеринбурга на дорогостоящую реабилитацию. Видео

09 декабря 2021 в 15:35 Размер текста - 17 +

Павел Дацюк подарил клюшку со своим автографом Косте Каткову Фото предоставлено семьей Катковых Хоккеист Павел Дацюк, двукратный обладатель Кубка Стэнли и множества чемпионских титулов, подарил Косте Каткову со СМА из Екатеринбурга (Свердловская область) свою фирменную спортивную экипировку. Спортсмен передал форму семье мальчика для того, чтобы родители смогли продать сувениры и вырученные деньги потратить на дорогостоящую реабилитацию, которая будет необходима мальчику после самого дорогого укола препаратом Zolgensma. Об этом URA.RU рассказала мама мальчика Полина. «Со мной связался помощник хоккеиста Павла Дацюка и сказал, что хочет нам что-то передать от знаменитого спортсмена. Мы ждали помощника, а пришел и сам Павел Дацюк. Мы очень растерялись и обрадовались этой встрече. Павел подарил нам свою эпикировку», — сказала мама Кости Полина. Павел Дацюк пришел в гости к Катковым, что для них стало неожиданностью Фото предоставлено семьей Катковых Дацюк передал семье Катковых ценные для поклонников хоккея и самого хоккеиста предметы, которые помогут собрать деньги на дорогостоящую реабилитацию. «Нам подарили хоккейную клюшку, коньки, кепку, джерси (хоккейный свитер — верхняя часть хоккейной формы игрока — прим.ред.), шайбу и фотографию с автографом спортсмена. Мы тоже подготовили 10 фотографий, которые Павел с удовольствием подписал», — рассказала Полина. Первый этап реабилитации Кости начнется после того, как мальчику поставят укол Zolgensma, и обойдется в 400 тысяч рублей. Ожидается, что информация о том, когда лекарство привезут в Россию и назначат дату процедуры, появится в ближайшее время. А пока родители мальчика начали подготовку к дальнейшему восстановлению сына. Деньги с продажи амуниции пойдут на реабилитацию Фото предоставлено семьей Катковых «Мы благодарны каждому неравнодушному участнику нашего сбора на самый дорогой препарат в мире — Zolgensma. И надеемся, что многие люди, ставшие для нас волшебниками, ангелами-хранителями, и дальше будут рядом — помогут пройти этот путь до полного выздоровления Кости. Может быть, у вас есть знакомые, друзья, которые увлекаются хоккеем и будут рады приобрести хоккейную экипировку знаменитого спортсмена Павла Дацюка. Будем рады рекомендациям, контактам или если вы как-то еще выйдете на связь. Все вырученные деньги пойдут на реабилитации Кости», — сказала мама мальчика. Кепка с автографом спортсмена была передана семье Катковых Фото предоставлено семьей Катковых Друзья, если вы знаете людей, которые коллекционируют хоккейную атрибутику, или сами хотите приобрести что-то на память об этой большой и общей победе, можно связаться с родителями Кости Каткова https://www.instagram.com/k_katkov_sma/ или написать в редакцию корреспонденту URA.RU dzhallatova@ura.ru. Мы будем следить за развитием событий и делиться новостями о том, как у Кости идут дела, — читайте на сайте или в наших соцсетях. Ранее URA.RU писало, что жительница Екатеринбурга Полина Каткова просила губернатора ускорить получение препарата «Спинраза». Она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram. Позже семья Катковых приняла решение открыть благотворительный сбор на самое дорогое лекарство в мире — Zolgensma. В ноябре компания-производитель препарата «Новартис» снизила для России стоимость на Zolgensma на 20%. Цена препарата была зафиксирована на отметке 121 000 000 рублей. Павел Дацюк подарил коньки хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» Фото предоставлено семьей Катковых Благотворительный сбор для Кости Каткова из Екатеринбурга, которому в августе поставили смертельный диагноз СМА, закрыли 2 декабря. 32,4 миллиона было собрано стараниями неравнодушных людей, а недостающую сумму в размере 90 миллионов рублей перевели учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер. 3а все время сбора для Кости Каткова на препарат Zolgensma на URA.RU было выпущено 15 публикаций. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Хоккеист Павел Дацюк, двукратный обладатель Кубка Стэнли и множества чемпионских титулов, подарил Косте Каткову со СМА из Екатеринбурга (Свердловская область) свою фирменную спортивную экипировку. Спортсмен передал форму семье мальчика для того, чтобы родители смогли продать сувениры и вырученные деньги потратить на дорогостоящую реабилитацию, которая будет необходима мальчику после самого дорогого укола препаратом Zolgensma. Об этом URA.RU рассказала мама мальчика Полина. «Со мной связался помощник хоккеиста Павла Дацюка и сказал, что хочет нам что-то передать от знаменитого спортсмена. Мы ждали помощника, а пришел и сам Павел Дацюк. Мы очень растерялись и обрадовались этой встрече. Павел подарил нам свою эпикировку», — сказала мама Кости Полина. Дацюк передал семье Катковых ценные для поклонников хоккея и самого хоккеиста предметы, которые помогут собрать деньги на дорогостоящую реабилитацию. «Нам подарили хоккейную клюшку, коньки, кепку, джерси (хоккейный свитер — верхняя часть хоккейной формы игрока — прим.ред.), шайбу и фотографию с автографом спортсмена. Мы тоже подготовили 10 фотографий, которые Павел с удовольствием подписал», — рассказала Полина. Первый этап реабилитации Кости начнется после того, как мальчику поставят укол Zolgensma, и обойдется в 400 тысяч рублей. Ожидается, что информация о том, когда лекарство привезут в Россию и назначат дату процедуры, появится в ближайшее время. А пока родители мальчика начали подготовку к дальнейшему восстановлению сына. «Мы благодарны каждому неравнодушному участнику нашего сбора на самый дорогой препарат в мире — Zolgensma. И надеемся, что многие люди, ставшие для нас волшебниками, ангелами-хранителями, и дальше будут рядом — помогут пройти этот путь до полного выздоровления Кости. Может быть, у вас есть знакомые, друзья, которые увлекаются хоккеем и будут рады приобрести хоккейную экипировку знаменитого спортсмена Павла Дацюка. Будем рады рекомендациям, контактам или если вы как-то еще выйдете на связь. Все вырученные деньги пойдут на реабилитации Кости», — сказала мама мальчика. Друзья, если вы знаете людей, которые коллекционируют хоккейную атрибутику, или сами хотите приобрести что-то на память об этой большой и общей победе, можно связаться с родителями Кости Каткова https://www.instagram.com/k_katkov_sma/ или написать в редакцию корреспонденту URA.RU dzhallatova@ura.ru. Мы будем следить за развитием событий и делиться новостями о том, как у Кости идут дела, — читайте на сайте или в наших соцсетях. Ранее URA.RU писало, что жительница Екатеринбурга Полина Каткова просила губернатора ускорить получение препарата «Спинраза». Она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram. Позже семья Катковых приняла решение открыть благотворительный сбор на самое дорогое лекарство в мире — Zolgensma. В ноябре компания-производитель препарата «Новартис» снизила для России стоимость на Zolgensma на 20%. Цена препарата была зафиксирована на отметке 121 000 000 рублей. Благотворительный сбор для Кости Каткова из Екатеринбурга, которому в августе поставили смертельный диагноз СМА, закрыли 2 декабря. 32,4 миллиона было собрано стараниями неравнодушных людей, а недостающую сумму в размере 90 миллионов рублей перевели учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер. 3а все время сбора для Кости Каткова на препарат Zolgensma на URA.RU было выпущено 15 публикаций.