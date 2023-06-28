Регионы России готовят к росту промышленности

Выиграют города-миллионники, такие как Екатеринбург и Челябинск

28 июня 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Росприроднадзор РФ планирует ликвидировать 191 свалку и 88 опасных объектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ подготовят страну к росту промышленности и его последствиям — загрязнению окружающей среды. Для этого в таких городах, как Екатеринбург и Челябинск, запустят специальные экологические проекты. Так эксперты URA.RU объяснили встречу 28 июня премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. По словам аналитиков, заботясь об экологии, правительство думает о будущем, а также отвечает на растущие запросы россиян по данной теме. Экология — одно из ключевых направлений работы по повышению качества жизни людей, подчеркнул в начале беседы Мишустин. «Росприроднадзор контролирует реализацию проекта „Чистая страна“. Прежде всего, это ликвидация несанкционированных свалок в городах, снижение риска от опасных объектов накопленного вреда. Это и такие полигоны, как „Красный Бор“, как площадка с промотходами в Усолье-Сибирском. В рамках нового проекта „Генеральная уборка“ проводится инвентаризация подобных объектов. И здесь главное — повысить уровень защиты среды от негативного воздействия загрязненных территорий», — обратил внимание глава правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой Фото: Официальный сайт правительства РФ По словам Радионовой, по программе «Чистая страна» должны быть ликвидированы 191 свалка и 88 опасных объектов. Как продолжение этого проекта будет работать программа «Генеральная уборка». Был составлен так называемый народный реестр. В него вошли 1952 объекта. Их инвентаризируют и определят очередность ликвидации. Российские власти намерены придерживаться принципа «загрязнитель платит», напомнил Мишустин. «Изменены достаточно серьезно нормативные акты. Мы сделали возможным взыскание соответствующих штрафов и средств от исков по нанесению вреда окружающей среде, которые как раз идут на цели ее оздоровления. Также важно, что нарушитель несет административную ответственность. Ситуация в целом меняется. И хорошо, что нарушители об этом знают», — оценил премьер. Рекультивация городской свалки в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Штрафы, которые платят компании за вред, нанесенный окружающей среде, идут на его ликвидацию, что способствует повышению качества жизни людей, сообщил Мишустин. «Президент поручил продлить федеральный проект „Чистый воздух“ до 2030 года. Знаю, что вы серьезно занимаетесь мониторингом выбросов, 12 городов сегодня, где идет такая работа. Но уже в 2023 году мы увеличим количество городов до 29, и там также будет создана такая система мониторинга. С 1 января 2024 года у ведомства будет та же функция — экологический надзор за выбросами. Важно создать систему, которая позволит не просто мониторить состояние воздуха, но и осуществлять соответствующие действия, чтобы в случае нанесения ущерба окружающей среде ликвидировать эти причины», — высказал точку зрения глава правительства РФ. Во время реиндустриализации Россия столкнется с проблемами экологии, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти понимают, что общество, которое проходит стадию индустриализации, сталкивается с большой нагрузкой на экологию, а в постиндустриальной фазе, люди начинают задумываться об использовании солнечной энергии и так далее, отмечает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Получилось так, что мы застряли. Вроде Россия уже заглянула в постиндустриальную фазу, но перед нами встал новый вызов реиндустриализации. И Мишустин сейчас активно уделяет внимание именно этим вопросам», — пояснил политолог. Запуск новых экологических проектов означает, что руководство страны думает о будущем, уточнили эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ работает не только на настоящее, но и думает о будущем, поднимая стратегическую тему, объясняет глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Экологическую тему в той или иной степени будут использовать политически. Но зеленую повестку по-разному понимают, условно говоря, на Рублевке — на западе Москвы и в Балашихе — на востоке, где неблагоприятная роза ветров. Экологические программы в РФ запущены. Но в таких городах, как Красноярск, Екатеринбург, Челябинск нужны специальные проекты», — уточнил эксперт. Статья по теме Власти готовят основу для экономического прорыва Власти отреагировали на постоянный рост интереса к экологической тематике, уверен зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков. «По всем социологическим замерам население интересуют вопросы экологии: загрязнение воздуха, вырубка деревьев, в том числе в городах. В разных регионах есть свои точки напряжения. Но правительство РФ, региональные власти и компании, которые являются источником загрязнения, предпринимают определенные шаги. Так, „Норникель“ реализует большой Серный проект. Ситуация улучшается на месторождениях „Сургутнефтегаза“, где практически вычистили весь накопленный вред», — рассказал депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ подготовят страну к росту промышленности и его последствиям — загрязнению окружающей среды. Для этого в таких городах, как Екатеринбург и Челябинск, запустят специальные экологические проекты. Так эксперты URA.RU объяснили встречу 28 июня премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. По словам аналитиков, заботясь об экологии, правительство думает о будущем, а также отвечает на растущие запросы россиян по данной теме. Экология — одно из ключевых направлений работы по повышению качества жизни людей, подчеркнул в начале беседы Мишустин. «Росприроднадзор контролирует реализацию проекта „Чистая страна“. Прежде всего, это ликвидация несанкционированных свалок в городах, снижение риска от опасных объектов накопленного вреда. Это и такие полигоны, как „Красный Бор“, как площадка с промотходами в Усолье-Сибирском. В рамках нового проекта „Генеральная уборка“ проводится инвентаризация подобных объектов. И здесь главное — повысить уровень защиты среды от негативного воздействия загрязненных территорий», — обратил внимание глава правительства РФ. По словам Радионовой, по программе «Чистая страна» должны быть ликвидированы 191 свалка и 88 опасных объектов. Как продолжение этого проекта будет работать программа «Генеральная уборка». Был составлен так называемый народный реестр. В него вошли 1952 объекта. Их инвентаризируют и определят очередность ликвидации. Российские власти намерены придерживаться принципа «загрязнитель платит», напомнил Мишустин. «Изменены достаточно серьезно нормативные акты. Мы сделали возможным взыскание соответствующих штрафов и средств от исков по нанесению вреда окружающей среде, которые как раз идут на цели ее оздоровления. Также важно, что нарушитель несет административную ответственность. Ситуация в целом меняется. И хорошо, что нарушители об этом знают», — оценил премьер. Штрафы, которые платят компании за вред, нанесенный окружающей среде, идут на его ликвидацию, что способствует повышению качества жизни людей, сообщил Мишустин. «Президент поручил продлить федеральный проект „Чистый воздух“ до 2030 года. Знаю, что вы серьезно занимаетесь мониторингом выбросов, 12 городов сегодня, где идет такая работа. Но уже в 2023 году мы увеличим количество городов до 29, и там также будет создана такая система мониторинга. С 1 января 2024 года у ведомства будет та же функция — экологический надзор за выбросами. Важно создать систему, которая позволит не просто мониторить состояние воздуха, но и осуществлять соответствующие действия, чтобы в случае нанесения ущерба окружающей среде ликвидировать эти причины», — высказал точку зрения глава правительства РФ. Власти понимают, что общество, которое проходит стадию индустриализации, сталкивается с большой нагрузкой на экологию, а в постиндустриальной фазе, люди начинают задумываться об использовании солнечной энергии и так далее, отмечает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. Правительство РФ работает не только на настоящее, но и думает о будущем, поднимая стратегическую тему, объясняет глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Экологическую тему в той или иной степени будут использовать политически. Но зеленую повестку по-разному понимают, условно говоря, на Рублевке — на западе Москвы и в Балашихе — на востоке, где неблагоприятная роза ветров. Экологические программы в РФ запущены. Но в таких городах, как Красноярск, Екатеринбург, Челябинск нужны специальные проекты», — уточнил эксперт. Власти отреагировали на постоянный рост интереса к экологической тематике, уверен зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков. «По всем социологическим замерам население интересуют вопросы экологии: загрязнение воздуха, вырубка деревьев, в том числе в городах. В разных регионах есть свои точки напряжения. Но правительство РФ, региональные власти и компании, которые являются источником загрязнения, предпринимают определенные шаги. Так, „Норникель“ реализует большой Серный проект. Ситуация улучшается на месторождениях „Сургутнефтегаза“, где практически вычистили весь накопленный вред», — рассказал депутат.