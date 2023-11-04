СВО и конфликт на Ближнем Востоке изменили политику в РФ

Перемены коснулись даже праздников

04 ноября 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Ситуации во внешней политике показали россиянам важность единства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в День народного единства совместно с представителями религиозных конфессий и членами общественных и молодежных организаций возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Власть уделяет празднику повышенное внимание в связи с необходимостью всеобщей консолидации на фоне внешних угроз, в том числе ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, в обществе назрел запрос на то, чтобы гордиться историей и будущим страны, трактуют URA.RU эксперты итоги Дня народного единства. Ко Дню народного единства в этом году приурочено открытие выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, где представлены все 89 регионов страны. Также к празднику запущен и федеральный просветительский марафон общества «Знание». А накануне, 3 ноября, президент провел встречу с новым составом Общественной палаты РФ. Глава государства начал свой разговор с общественниками со слов о важности и значимости Дня народного единства для России. В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому Фото: Фото: Михаил Метцель, ТАСС, kremlin.ru Владимир Путин 4 ноября в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Помимо представителей религиозных конфессий в традиционной церемонии также приняли участие члены общественных и молодежных организаций, в том числе движения «Народный фронт «За Россию», проекта #МыВместе, движения «Юнармия», центра «Вымпел», движения «Волонтеры Победы», Поискового движения России, фонда «Защитники Отечества», сообщества «Движение первых». Представители «Юнармии» вручили президенту значок — вечный символ братства и единения юнармейцев Фото: kremlin.ru Президент кратко побеседовал с членами организаций. Представители «Юнармии» вручили президенту значок, который служит вечным символом братства и единения всех юнармейцев. Также глава государства получил «солдатский треугольник», которые отправляются бойцам СВО, чтобы помочь им морально. «Я знаю. Это очень важная вещь. Такая моральная поддержка людей, которые ежедневно рискуют своей жизнью. Это очень важно», — отметил президент. Девушка из Запорожской области поблагодарила президента за решение начать спецоперацию Фото: Михаил Метцель, ТАСС, kremlin.ru Путин пообщался и с жителями новых регионов. Одна представительница Запорожской области поблагодарила президента за принятое им «серьезное решение» начать специальную военную операцию и сказала, что жители новых регионов полностью поддерживают курс президента и все его решения. «Если бы мы в вас не верили, если бы мы вас не любили всей душой, такого бы никогда не сделали. И конечно я знаю, что на всех людей, которые живут на этих территориях можно рассчитывать. На таких людей как вы — молодых, уверенных в себе», — сказал Путин. Внешние межрелигизные и межэтнические конфликты влияют и на Россию Фото: Георгий Бергал © URA.RU День народного единства в этом году приобрел особое значение, в том числе из-за ситуации на Ближнем Востоке, вспыхнувших религиознхы и этнических конфликтов считает исполнительный директор Института региональных проблем, специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Наталья Линдигрин. «В истории России уже неоднократно наступали моменты, когда целостность и независимость государства напрямую зависела от единения всех населяющих ее народов. Сегодня нам вновь предстоит пройти проверку на прочность. Конфликты, затрагивающие различные национальности и вероисповедания, вспыхивают буквально друг за другом, не реагировать на них уже невозможно. Каждому из нас приходится отвечать самому себе и своим близким на вопрос, с кем он и на чьей стороне. И разумнее всего отвечать с учетом исторического опыта России. Когда именно вместе мы очень многое преодолевали, вне зависимости от того, на каком языке мы говорим и какой веры придерживаемся», — пояснила эксперт. Внешние угрозы показали важность праздника для россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU С тем, что внешние угрозы показали важность праздника согласен и замдиректора Института истории и политики МГПУ, эксперт ЭИСИ Владимир Шаповалов. «Что касается актуальной повестки политической и геополитической, безусловно, в настоящее время как никогда Россия нуждается в единстве всего народа. И те действия, которые предпринимает и власти, и общество для актуализации Дня народного единства, заслуживают всемерной поддержки, поскольку исторические примеры и все, что связано с этим праздником, очень важно с точки зрения формирования гражданской и патриотической позиции нашего народа в настоящее время», — отметил Шаповалов. Важный акцент праздника в этом году — это его символизация, такая, как например выставка «Россия», которая будет открыта полгода для бесплатного посещения, подчеркивает директор департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына. «Праздник и все мероприятия — это в первую очередь про гордость. В обществе большой запрос на то, чтобы гордиться и историей, и современностью, и будущим страны. Выставка дает эту гордость и уверенность, надежность, необходимые эмоции. Понятно, что отдельные слова сами по себе абстрактные, но когда они вербализируются, символизируются через достижения, которые будут на выставке представлены, это все будет иметь очень выпуклый эффект. Марафон общества «Знание» также посвящен Дню народного единства. Мы помним количество людей, участвовавших и охваты по просмотрам. Это тоже очень символично, что в этом году марафон приурочен к этой дате», — подытожила Кислицына. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства совместно с представителями религиозных конфессий и членами общественных и молодежных организаций возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Власть уделяет празднику повышенное внимание в связи с необходимостью всеобщей консолидации на фоне внешних угроз, в том числе ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, в обществе назрел запрос на то, чтобы гордиться историей и будущим страны, трактуют URA.RU эксперты итоги Дня народного единства. Ко Дню народного единства в этом году приурочено открытие выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, где представлены все 89 регионов страны. Также к празднику запущен и федеральный просветительский марафон общества «Знание». А накануне, 3 ноября, президент провел встречу с новым составом Общественной палаты РФ. Глава государства начал свой разговор с общественниками со слов о важности и значимости Дня народного единства для России. Владимир Путин 4 ноября в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Помимо представителей религиозных конфессий в традиционной церемонии также приняли участие члены общественных и молодежных организаций, в том числе движения «Народный фронт «За Россию», проекта #МыВместе, движения «Юнармия», центра «Вымпел», движения «Волонтеры Победы», Поискового движения России, фонда «Защитники Отечества», сообщества «Движение первых». Президент кратко побеседовал с членами организаций. Представители «Юнармии» вручили президенту значок, который служит вечным символом братства и единения всех юнармейцев. Также глава государства получил «солдатский треугольник», которые отправляются бойцам СВО, чтобы помочь им морально. «Я знаю. Это очень важная вещь. Такая моральная поддержка людей, которые ежедневно рискуют своей жизнью. Это очень важно», — отметил президент. Путин пообщался и с жителями новых регионов. Одна представительница Запорожской области поблагодарила президента за принятое им «серьезное решение» начать специальную военную операцию и сказала, что жители новых регионов полностью поддерживают курс президента и все его решения. День народного единства в этом году приобрел особое значение, в том числе из-за ситуации на Ближнем Востоке, вспыхнувших религиознхы и этнических конфликтов считает исполнительный директор Института региональных проблем, специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Наталья Линдигрин. «В истории России уже неоднократно наступали моменты, когда целостность и независимость государства напрямую зависела от единения всех населяющих ее народов. Сегодня нам вновь предстоит пройти проверку на прочность. С тем, что внешние угрозы показали важность праздника согласен и замдиректора Института истории и политики МГПУ, эксперт ЭИСИ Владимир Шаповалов. «Что касается актуальной повестки политической и геополитической, безусловно, в настоящее время как никогда Россия нуждается в единстве всего народа. И те действия, которые предпринимает и власти, и общество для актуализации Дня народного единства, заслуживают всемерной поддержки, поскольку исторические примеры и все, что связано с этим праздником, очень важно с точки зрения формирования гражданской и патриотической позиции нашего народа в настоящее время», — отметил Шаповалов. Важный акцент праздника в этом году — это его символизация, такая, как например выставка «Россия», которая будет открыта полгода для бесплатного посещения, подчеркивает директор департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына. Выставка дает эту гордость и уверенность, надежность, необходимые эмоции. Понятно, что отдельные слова сами по себе абстрактные, но когда они вербализируются, символизируются через достижения, которые будут на выставке представлены, это все будет иметь очень выпуклый эффект. Марафон общества «Знание» также посвящен Дню народного единства. Мы помним количество людей, участвовавших и охваты по просмотрам. Это тоже очень символично, что в этом году марафон приурочен к этой дате», — подытожила Кислицына.