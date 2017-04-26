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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:37  26 апреля 2017 2

Рэпера Тимати госпитализировали в Москве

Клипарт, тимати, юнусов тимур
Тимати обследуют лучшие врачиФото: depositphotos.com

Певец Тимати попал в одну из лучших частных клиник Москвы, обратившись к врачам с жалобами на боли. После этого артисту предложили пройти обследование у кардиолога и терапевта.

Сейчас Тимати проходит диагностику. Возле его палаты дежурит охрана. После обследования певцу назначат лечение, пишут «Дни.ру». Издание отмечает, что в то время, как появились слухи о госпитализации Тимати, рэпер выложил в Instagram снимок, где он запечатлен в лифте с черным роботом. Судя по фону, фотографию исполнитель также сделал в больнице.

По словам менеджера эстрадного исполнителя, Тимати проходит плановое ежегодное обследование. В ближайшие дни он планирует вернуться к работе, уточняет телеканал 360.

33-летний Тимур Юнусов является российским исполнителем, продюсером, актером и предпринимателем. У певца есть звание Заслуженного артиста Чеченской Республики.

Лев Истомин
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