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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:02  27 апреля 2017 0

«Это добром не кончится». Отмена выплат по ОСАГО нарушает Конституцию РФ

Мост ул Бурова Петрова (дорожное покрытие) Курган, автомобили, движение на дороге
Новые правила страхования ударят по кошелькам автомобилистовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новые правила выплат по ОСАГО, согласно которым клиенты будут получать компенсацию в виде ремонта автомобиля вместо денежной выплаты, ущемляют права автовладельцев и нарушают конституцию РФ. С такой оценкой нововведения выступил вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

Согласно новым правилам страховых выплат, автовладельцы не смогут претендовать на денежную компенсацию. При этом, выбрать пункт ремонта машины можно будешь лишь из списка, предоставляемого страховщиками. Также в документе перечислен ряд случаев, в которых компенсация не будет выплачена вовсе: при невозможности восстановления транспорта, при гибели потерпевшего, причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью водителя, а также в случае превышения стоимости ремонта над лимитом возвращения по ОСАГО.

Эксперты отмечают, что сложившая ситуация выгодна исключительно страховым компаниям: «Отмена денежных выплат — это плохо, это нарушает Конституцию и Гражданский кодекс. Должно быть право получить услугу как «железом», так и деньгами. Все это сделано в интересах страховых компаний и «добром не кончится», — рассказал изданию «Экономика сегодня» адвокат Леонид Ольшанский.

Он также отметил, что процедура страхования должна происходить в формате гражданско-правовой сделки, учитывающей интересы обеих сторон.

Закон о приоритете натурального возмещения по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности 28 марта подписал президент Путин. Он вступит в силу уже в пятницу, 28 апреля и будет касаться только вновь заключенных полисов ОСАГО, уточняет «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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