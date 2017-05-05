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05 мая 2017
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06:01  05 мая 2017 0

В России ученые выращивают из грибов искусственный нос

Визит губернатора СО и Чулпан Хаматовой в ОДКБ №1. Екатеринбург, анализ, микроскоп
Ученые используют для создания искусственного носа мицелий грибов шиитакеФото: Анна Майорова © URA.RU

Необычный эксперимент проводят ученые Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова и Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН. С помощью грибов она пытаются вырастить искусственный нос.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», для этой цели используется мицелий гриба шиитаке. Он реагирует на мельчайшие примеси опасных паров аммиака и формальдегида в воздухе, поэтому может эффективно использоваться как детектор для проверки загрязнений воздуха.

Искусственный нос выращивается на основе пленки из мицелия. При увеличении содержания газа в воздухе химический состав мицелия меняется, следом меняется его упругость или электропроводность.

Наталья Володина
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