В России ученые выращивают из грибов искусственный нос

06:01 05 мая 2017 0

Ученые используют для создания искусственного носа мицелий грибов шиитаке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Необычный эксперимент проводят ученые Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова и Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН. С помощью грибов она пытаются вырастить искусственный нос.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», для этой цели используется мицелий гриба шиитаке. Он реагирует на мельчайшие примеси опасных паров аммиака и формальдегида в воздухе, поэтому может эффективно использоваться как детектор для проверки загрязнений воздуха.

Искусственный нос выращивается на основе пленки из мицелия. При увеличении содержания газа в воздухе химический состав мицелия меняется, следом меняется его упругость или электропроводность.