10:07 14 мая 2017 0

Самолеты РФ и США дважды за неделю встретились над Крымом Фото: Pixabay

Российский истребитель пролетел вблизи от самолета США над Крымом. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на чиновника в администрации президента.

Опасное сближение произошло 12 мая в 160 километрах от Крымского полуострова. По данным СМИ, российский истребитель Су-27 пролетел в 12 метрах от американского самолета-разведчика P-8 Poseidon.

Как напоминает RT, похожий случай произошел в День Победы, 9 мая. Тогда российский Су-30 пролетел на расстоянии шести метров от разведывательного самолёта США. Источники Fox News рассказали, что P-8 Poseidon «выполнял штатное задание» в международном воздушном пространстве.

Минобороны РФ в свою очередь сообщило, что российский истребитель поднялся в небо для перехвата воздушной цели над Черным морем.

Таким образом за минувшую неделю возле Крыма произошло уже два случая сближения самолётов.