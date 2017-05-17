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17 мая 2017
14:56  17 мая 2017 5

Коммунальщики Минобороны РФ пожаловались на зарплату 2 тысячи рублей. ВИДЕО

Коммунальная авария на Крестинского. Екатеринбург, водоканал, коммунальщики
Управляющая компания Минобороны урезала зарплаты коммунальщиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство новой управляющей компании ФГБУ «ЦЖК», обслуживающей Министерство обороны РФ, открыло в своем штате ряд вакансий с зарплатой в 2 тысячи рублей в месяц, после чего удивилось отсутствию соискателей.

В ходе видеоконференции глава компании заявила своим региональным представителям, что за 2 тысячи рублей в месяц к ним приедут даже московские квалифицированные работники, подчеркнув, что сумма в 5 тысяч является «целым состоянием».

«Либо вы зажрались, либо извините. Вы прекрасно знаете, что министерство обороны не резиновое. Каждый выбирает сам себе дорогу в жизнь», — цитирует руководителя ФГБУ Life.ru.

По данным издания, ФГБУ «ЦЖКУ» было создано с 1 апреля 2017 года. В обязанности компании входит обеспечения военных городков и воинских частей РФ энергоресурсами, а также обслуживание казарменно-жилищного фонда.

Заработная плата сотрудников, выполнявших данный спектр обязанностей, до 1 апреля составляла в среднем от 15 до 35 тысяч рублей. После перехода персонала в ФГБУ «ЦЖКУ» был установлен оклад от 6000 до 9000 рублей.

Сергей Макеев
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