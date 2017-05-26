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26 мая 2017
11:29  26 мая 2017 5

В США за 100 млн долларов создают фонд противодействия влиянию России

Москва, разное., мид, герб ссср
Америка видит в России СССР и боится усиления КремляФото: Владимир Андреев © URA.RU

Конгрессмен США Салюд Карбахаль внёс антироссийский законопроект в палату представителей США. В документе говорится о создании фонда противодействия влиянию России. Политик предлагает выделить на это минимум 100 млн долларов.

Рабочая группа, аналогичная действовавшей при президенте Рейгане, должна будет возобновить методы холодной войны и представлять конгрессу США оценку действий России, направленных против Америки, сообщает RT. Кроме влияния на Америку предлагается следить за другими действиями РФ.

«Поддержка Россией сепаратистских движений и их агрессивных действий, в особенности на Украине и в прибалтийских странах; несанкционированное проникновение в компьютерные системы в США и других странах со стороны России; использование Россией экспорта энергоносителей в качестве инструмента экономического и политического шантажа; анализ эрозии демократической системы в России», — говорится в документе.

Если закон примут, то госсекретарь США должен будет представить отчет о «подрывной деятельности» России не позднее чем через 180 дней.

Семен Гринберг
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