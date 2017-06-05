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05 июня 2017
04 июня 2017
09:04  05 июня 2017 1

Путин публично обвинил США во вмешательстве в чужие выборы

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Владимир Путин заявил, что России не было смысла влиять на выборы президента СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин заявил, что США вмешиваются в чужие внутренние политические процессы по всему миру, обвиняя при этом Россию в попытке повлиять на выборы Трампа. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

Владимир Путин подчеркнул, что на деле вмешательство в выборы президента США не имеет никакого смысла для России. «Президенты приходят и уходят, даже партии меняются у власти, а основная политическая линия не меняется. Поэтому по большому счету нам все равно, кто будет во главе Соединенных Штатов, мы примерно знаем, что будет происходить. И в этой связи нам, даже если бы было желание, смысла-то нет никакого вмешиваться», — пояснил Путин.

Президент России также добавил, что США, обвиняя Россию, сами вмешиваются в выборы других стран. «Куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что официальные лица Соединенных Штатов вмешиваются в их политические процессы», — добавил Владимир Путин.

В интервью была также затронута тема «секретного канала связи», который, якобы обсуждали российский посол Сергей Кисляк и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Владимир Путин заявил, что у России не было никаких каналов связи ни с одним из штабов кандидатов в президенты США, а скандал с Кисляком нужен для атаки на Дональда Трампа.

«Для меня просто удивительно: вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом. Вы просто знаете что: вы такие изобретательные люди там, такие молодцы. Вам скучно жить, видимо», — отметил Владимир Путин, пишет «Федеральное агентство новостей».

Антон Степыгин
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