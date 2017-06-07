07:52 07 июня 2017 0

Ключевой назначенец Трампа на грани увольнения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный прокурор США и министр юстиции США Джефф Сешнс заявил о готовности подать в отставку. Причина — разногласия с президентом Дональдом Трампом.

Напряженность в отношениях между президентом и главой минюста в последнее время выливается в регулярную критику со стороны Трампа. Последнее обострение, сообщает «Газета.ру», было связано с нежеланием Сешнса участвовать в расследовании пресловутого «российского вмешательства» в ход президентских выборов. При этом генпрокурор сам является фигурантом расследования: комиссия конгресса выясняет подробности двух его встреч с российским послом в США Сергеем Кисляком.

При назначении на должность Сешнс умолчал об этих встречах. Более того, по его словам, он вообще никогда не контактировал с представителями РФ Когда информация получила огласку, генпрокурор заявил, что никакого отношения к выборам его беседы с послом не имели, и взял самоотвод от расследования. Однако кампания не утихает, что бьет по позициям уже самого Трампа.