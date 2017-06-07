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07 июня 2017
06 июня 2017
07:52  07 июня 2017 0

США могут лишиться генпрокурора и министра юстиции. Виновата Россия

Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., выход, запасный выход
Ключевой назначенец Трампа на грани увольненияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный прокурор США и министр юстиции США Джефф Сешнс заявил о готовности подать в отставку. Причина — разногласия с президентом Дональдом Трампом.

Напряженность в отношениях между президентом и главой минюста в последнее время выливается в регулярную критику со стороны Трампа. Последнее обострение, сообщает «Газета.ру», было связано с нежеланием Сешнса участвовать в расследовании пресловутого «российского вмешательства» в ход президентских выборов. При этом генпрокурор сам является фигурантом расследования: комиссия конгресса выясняет подробности двух его встреч с российским послом в США Сергеем Кисляком.

При назначении на должность Сешнс умолчал об этих встречах. Более того, по его словам, он вообще никогда не контактировал с представителями РФ Когда информация получила огласку, генпрокурор заявил, что никакого отношения к выборам его беседы с послом не имели, и взял самоотвод от расследования. Однако кампания не утихает, что бьет по позициям уже самого Трампа.

Владимир Васин
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