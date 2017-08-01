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01 августа 2017
12:02  01 августа 2017 0

Житель Новосибирска напал с топором на памятник Николаю II. ФОТО

Масленица, народный бунт, чучело масленицы, синий кит, глонасс, император Николай второй , николай II, император николай второй, бюст императора николая второго
К монументу вовремя подоспела охранаФото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Новосибирска 1985 года рождения в ночь на 1 августа попытался разрубить топором памятник российскому императору Николаю II и цесаревичу Алексею.

На шум к монументу подоспели охранники, которые спугнули вандала, после чего его задержали на месте преступления. Мужчина никак не пояснил причины своего поступка, пишет издание «Утро.ру».

В настоящее время устанавливается сумма причиненного памятнику ущерба. Известно, что злоумышленник успел повредить топором голову монументу цесаревича Алексея. Отметим, что памятник императорским особам открыли 16 июля 2017 года возле собора имени Александра Невского.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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