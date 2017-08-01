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01 августа 2017
18:01  01 августа 2017 0

В Донецкой республике будут казнить за коррупцию

Ввести казнь за коррупцию предлагает глава ДНР Александр ЗахарченкоФото: Википедия

Глава ДНР Александр Захарченко планирует ввести смертную казнь за коррупцию.

Глава самопровозглашенной ДНР собирается ужесточить законы, касающиеся взяточничества и мздоимства. «Есть приказ о применении смертной казни при необходимости, как высшей меры социальной справедливости. Думаю, что коррупция теперь будет попадать и под это», — написал в соцсети Александр Захарченко.

Захарченко уже проконсультировался с Народным советом ДНР по данному вопросу. Пока информации о том, какой именно способ смертной казни будет использоваться при приговоре за коррупцию, нет, передает телеканал 360.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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