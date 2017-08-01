В Донецкой республике будут казнить за коррупцию

Глава ДНР Александр Захарченко планирует ввести смертную казнь за коррупцию.
Глава самопровозглашенной ДНР собирается ужесточить законы, касающиеся взяточничества и мздоимства. «Есть приказ о применении смертной казни при необходимости, как высшей меры социальной справедливости. Думаю, что коррупция теперь будет попадать и под это», — написал в соцсети Александр Захарченко.
Захарченко уже проконсультировался с Народным советом ДНР по данному вопросу. Пока информации о том, какой именно способ смертной казни будет использоваться при приговоре за коррупцию, нет, передает телеканал 360.