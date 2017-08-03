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03 августа 2017
02 августа 2017
09:20  03 августа 2017 0

Холдинг Геннадия Тимченко решил строить дома для пострадавших от аварии на «Уралкалии»

Пресс-тур по новостройкам Кургана, строители, жилой дом, строительные леса, новостройки кургана
Для второй очереди нового микрорайона в Березниках ищут подрядчиковФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Холдинг «Стройтрансгаз», аффилированный с бизнесменом Геннадием Тимченко, стал одним из претендентов на контракты по строительству жилья в правобережной части Березников. Помимо него, заинтересованность в подрядах выразили АО «Объединенные энергетические технологии» из Саратова, ЗАО «Компания «Еврострой» из Москвы и «Камастрой» из Соликамска.

Как сообщает «Коммерсант», компании оспаривают право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ шести многоквартирных домов в квартале №6 и еще двух домов в квартале №10 микрорайона «Любимов». Площадь жилой застройки — более 86 тыс. кв. м. Общий объем работ разбит на три лота максимальной стоимостью 681,9 млн руб., 682,1 млн руб. и 1,588 млрд руб.

Оператор проекта — АО «Корпорация развития Пермского края». Накануне после первого рассмотрения заявок было принято решение запросить у претендентов документы. Срок рассмотрения и оценки заявок продлен до 4 августа.

Один из участников закупок — АО «Стройтрансгаз». Совладельцами этого предприятия являются «Волга груп» бизнесмена Геннадия Тимченко и «Газпромбанк». Выручка «Стройтрансгаза» по итогам прошлого года составила 25,7 млрд руб., чистая прибыль — 643 млн руб. Направления деятельности — проектирование, реконструкция и строительство объектов энергетики, нефтегазовой, нефтегазохимической и других промышленных отраслей, транспортной и гражданской инфраструктуры, включая спортивные сооружения. Среди реализованных проектов — строительство магистральных трубопроводных систем «Ямал-Европа», ВСТО-1 и 2, БТС-2, «Голубой поток», «Северный поток», обустройство крупнейших месторождений («Заполярное», «Ямбургское», «Уренгойское», «Ванкорское»), Юго-Западная ТЭЦ, объекты выдачи мощности блока №4 Калининской АЭС, спортивный комплекс «СИБУР АРЕНА» в Санкт-Петербурге. В числе заказчиков — «Газпром», «Газпром нефть», СИБУР, «Россети», «Роснефть», «Транснефть», «Росатом», «РУСАЛ».

Совладельцами ЗАО «Компания «Еврострой» являются два физлица, их данные не раскрываются. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Реализованные проекты — «Логопарк Пышма», гипермаркеты «ОКЕЙ», «Ашан», «Леруа Мерлен», жилые дома в Москве и Московской области.

ООО «Камастрой» на паритетных началах владеют два физлица — Людмила Кузнецова и директор Оксана Клочихина. Бенефициаром общества считается депутат Соликамской гордумы Дмитрий Кичигин. У «Камастрой» есть госзаказы, компания возводит многоквартирные жилые дома в Соликамске, строит детсад в Полазне, центр гемодиализа в Березниках, уже сдала гипермаркет «Магнит» (Березники) и распределительный центр «Магнит» (Пермь).

Как напоминает издание, микрорайон «Любимов» предназначен для переселения жителей домов, пострадавших после аварии на руднике «Уралкалия». Работы финансируются из трех источников: бюджет Пермского края, федеральный бюджет и средства ПАО «Уралкалий».

Виктор Жуков
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