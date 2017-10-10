ВКС России полностью ликвидировали экономическую инфраструктуру боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.
«Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ в Сирии нет», — цитирует представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова «Национальная служба новостей».
Сейчас в Сирии также пресекаются все попытки боевиков по возобновлению добычи и нелегальной реализации углеводородов. Так, в сутки ВКС РФ наносят до 150 ракетно-бомбовых ударов в сутки по террористам ИГ, сообщает «Федеральное агентство новостей».