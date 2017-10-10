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10 октября 2017
11:40  10 октября 2017 0

Российская авиация уничтожила экономическую инфраструктуру боевиков в Сирии

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Российская авиация добилась значительных успеховФото: военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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ВКС России полностью ликвидировали экономическую инфраструктуру боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

«Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ в Сирии нет», — цитирует представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова «Национальная служба новостей».

Сейчас в Сирии также пресекаются все попытки боевиков по возобновлению добычи и нелегальной реализации углеводородов. Так, в сутки ВКС РФ наносят до 150 ракетно-бомбовых ударов в сутки по террористам ИГ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
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