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14 октября 2017
20:31  14 октября 2017 0

Президент Узбекистана взял в аренду самолет Усманова

Усманов Алишер , усманов алишер
Миллиардер рад быть полезным руководству бывшей советской республикиФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways взяла в аренду самолет Airbus 340 M-IABU российского бизнесмена Алишера Усманова для передвижения президента страны Шавката Мирзиёева.

Стоимость аренды лайнера не указана, однако в официальном сообщении указано, что речь идет о существующих рыночных ценах. Этой осенью президент Узбекистана уже использовал самолет Усманова для полета в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, а также для посещения саммита стран СНГ в Сочи, пишет РБК.

Ранее в СМИ утверждалось, что Усманов имеет влияние на руководство Узбекистана, однако сам бизнесмен категорически опровергает данную информацию. При этом, пресс-служба российского олигарха заявляет, что Усманов будет рад быть полезным, если руководство бывшей советской республики обратится к нему за помощью.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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