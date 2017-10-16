Создатель Telegram Павел Дуров намерен обжаловать решение Мещанского суда Москвы, который в понедельник, 16 октября, оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за непредоставление в ФСБ доступа к переписке пользователей. Он объявил, что ищет юристов, которые могли бы представлять компанию в суде.
На своей странице «ВКонтакте» Дуров написал, что в течение пары дней они выберут команду, которая имеет максимальный опыт в такого рода делах. Он указал адрес, куда можно отправлять ему резюме. «Помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ», — передает слова создателя Telegram RT.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявил, что речи о его блокировке Telegram в настоящее время не идёт.