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16 октября 2017
17:23  16 октября 2017 0

Дуров объявил набор юристов, чтобы справиться с ФСБ

Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Павел Дуров считает, что требование ФСБ нарушает Конституцию РФФото: TechCrunch /Flickr

Создатель Telegram Павел Дуров намерен обжаловать решение Мещанского суда Москвы, который в понедельник, 16 октября, оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за непредоставление в ФСБ доступа к переписке пользователей. Он объявил, что ищет юристов, которые могли бы представлять компанию в суде.

На своей странице «ВКонтакте» Дуров написал, что в течение пары дней они выберут команду, которая имеет максимальный опыт в такого рода делах. Он указал адрес, куда можно отправлять ему резюме. «Помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ», — передает слова создателя Telegram RT.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявил, что речи о его блокировке Telegram в настоящее время не идёт.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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