Молодой человек мог вести трансляции в наркотическом опьянении
Представители «Родительского всероссийского сопротивления» потребовали у Роскомнадзора проверить действия известного российского блогера Константина Ладина на предмет развращения малолетних.
Поводом стали «пошлые шутки» и демонстрация гостям выставки «Игромир 2017» фаллоимитатора, пишет «Лента.ру». Также блогера обвиняют в пропаганде наркотиков, так как во время трансляций он мог употреблять запрещенные вещества.
Ответа от надзорного ведомства пока не последовало.