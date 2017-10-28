Украинский министр объяснил огромные потери ВСУ алкоголизмом

Военные выпивают на службе
Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что большие небоевые потери среди военнослужащих ВСУ можно объяснить болезнями и употреблением алкоголя.
По словам министра, помимо болезней украинские солдаты также умирают из-за нарушения мер безопасности. При этом Полторак признал, что личный состав вооруженных сил Украины нередко употребляет алкогольные напитки, отмечает RT.
Такими словами министр обороны прокомментировал заявление военного прокурора Анатолия Матиоса, рассказавшего об огромных небоевых потерях ВСУ. По данным прокурора, с момента начала военной операции на востоке Украины армия потеряла более 10 тысяч человек по не связанным с войной причинам.