США хотели применить на Кубе биологическое оружие

Спустя полвека стало известно о том, что США собирались применить на Кубе биологическое оружие. О планах властей Штатов поведали рассекреченные документы, связанные с убийством Джона Кеннеди, 35-го президента страны.
Атаковать Кубу спецсредствами биологического воздействия планировалось в 1962 году, чтобы уничтожить весь урожай. Операция носила кодовое название «Мангуст» и обсуждалась на заседании с участием военных 6 сентября 1962 года, сообщает телеканал 360.
Однако до фактического исполнения не дошло, поскольку в случае какого-то сбоя операция могла стать крайне опасной, особенно если бы мировое сообщество узнало о причастности к ней США.
Известно также, что речь шла и об атаке на советский персонал на Кубе, но планы не были претворены в жизнь.