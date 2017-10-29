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29 октября 2017
28 октября 2017
10:57  29 октября 2017 0

США хотели применить на Кубе биологическое оружие

Тимошенко Юлия, водоколонка, куба, ром, алкоголь, шляпа, кубинский флаг, куба, кубинские сигары
Операция носила кодовое название «Мангуст»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Спустя полвека стало известно о том, что США собирались применить на Кубе биологическое оружие. О планах властей Штатов поведали рассекреченные документы, связанные с убийством Джона Кеннеди, 35-го президента страны.

Атаковать Кубу спецсредствами биологического воздействия планировалось в 1962 году, чтобы уничтожить весь урожай. Операция носила кодовое название «Мангуст» и обсуждалась на заседании с участием военных 6 сентября 1962 года, сообщает телеканал 360.

Однако до фактического исполнения не дошло, поскольку в случае какого-то сбоя операция могла стать крайне опасной, особенно если бы мировое сообщество узнало о причастности к ней США.

Известно также, что речь шла и об атаке на советский персонал на Кубе, но планы не были претворены в жизнь.

Наталья Володина
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