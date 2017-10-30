Аэропорт Бремена закрыли после инцидента с российским самолетом

Во время посадки частный самолет выехал за пределы взлётно-посадочной полосы
Самолёт Cessna 550 Citation Bravo во время посадки выехал за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта в немецком городе Бремен. После этого аэропорт закрыли.
Во время инцидента на борту самолета пассажиры отсутствовали, экипаж составляли три человека. Никто из них не пострадал. Из-за закрытия аэропорта рейсы в Стамбул, Штутгарт и Париж были отменены, передает издание Life.ru.
По сообщению РБК, частный российский самолет при заходе на посадку приземлился мимо взлетно-посадочной полосы из-за того, что у воздушного судна сломалось шасси и пилот не смог прямо посадить машину. По предварительной информации, причиной происшествия также стал сильный ветер.