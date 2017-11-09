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09 ноября 2017
08 ноября 2017
01:01  09 ноября 2017 0

Россияне назвали самые яркие события октября

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, всемирный фестиваль молодежи и студентов
Для социологов интерес россиян к Всемирному фестивалю молодежи в Сочи стал неожиданностьюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Социологический опрос, проведенный среди жителей России в конце октября, показал: смерть актера Дмитрия Марьянова запомнилась людям больше, чем заявление Ксении Собчак об участии в президентских выборах 2018 года. Самым же ярким событием ушедшего месяца респонденты назвали Международный фестиваль молодежи в Сочи.

Результаты опроса опубликовал Аналитический центр Юрия Левады («Левада-Центр»).

«Наибольшее внимание населения неожиданно привлек фестиваль молодежи в Сочи, его назвали 15%», — сообщают исследователи.

Среди других событий, которые привлекали внимание респондентов в октябре, также преобладали внутрироссийские: Валдайский форум, проходивший в Сочи одновременно с фестивалем, стал интересен 5% респондентов. Другие встречи и поездки президента РФ Владимира Путина запомнились еще 6%. Столько же опрошенных запомнили смерть актера Дмитрия Марьянова. Менее всего, но все же запомнились россиянам, выдвижение Ксении Собчак в президенты и отставки губернаторов — их назвали по 4%.

Что касается внешнеполитической повестки октября, то россиян интересовали события на Украине и вокруг нее (10%), события в Сирии (6%), ситуация вокруг Северной Кореи и референдум в Каталонии (по 3%). А вот российско-американское противостояние опрошенным было практически не интересно — во всяком случае, эти события запомнились всего 2% респондентов.

Для 11% россиян самыми важными стали события, связанные с личной и семейной жизнью, однако каждый третий из давших такой ответ, не смог привести конкретных примеров.

Опрос проводился в 48 российских регионах, на вопросы социологов ответили 1600 человек.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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