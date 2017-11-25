Экс-министр финансов, глава Центра стратегического развития Алексей Кудрин заявил, что не собирается участвовать в выборах президента в 2018 году. По его словам, перед ним сейчас стоит другая задача.
«Моя роль — готовить предложения для программы действующего президента», — заявил Кудрин, его слова приводит Nation News.
Алексей Кудрин также рассказал о главном вызове, который сейчас стоит перед российским экономическим блоком. По его словам, речь идет о бедности россиян. «По показателям даже на благоприятный период, до кризиса, мы имели чрезмерно высокий уровень бедности. В стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения иметь такой уровень бедности — позор», — заявил Кудрин. Он отметил, что уровень жизни в стране падает третий год, пишет RT.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил накануне, что Кудрин представил Владимиру Путину проект социально-экономического развития страны.
О намерении участвовать в выборах президента ранее заявили телеведущая Ксения Собчак, журналист Екатерина Гордон, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.