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25 ноября 2017
15:28  25 ноября 2017 0

Кудрин сделал заявление о президентских амбициях и назвал бедность главным вызовом для власти

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, кудрин алексей, российская экономика, 2025
Алексей Кудрин не будет бороться за президентское креслоФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Экс-министр финансов, глава Центра стратегического развития Алексей Кудрин заявил, что не собирается участвовать в выборах президента в 2018 году. По его словам, перед ним сейчас стоит другая задача.

«Моя роль — готовить предложения для программы действующего президента», — заявил Кудрин, его слова приводит Nation News.

Алексей Кудрин также рассказал о главном вызове, который сейчас стоит перед российским экономическим блоком. По его словам, речь идет о бедности россиян. «По показателям даже на благоприятный период, до кризиса, мы имели чрезмерно высокий уровень бедности. В стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения иметь такой уровень бедности — позор», — заявил Кудрин. Он отметил, что уровень жизни в стране падает третий год, пишет RT.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил накануне, что Кудрин представил Владимиру Путину проект социально-экономического развития страны.

О намерении участвовать в выборах президента ранее заявили телеведущая Ксения Собчак, журналист Екатерина Гордон, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Нина Калинина
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