08:48 29 ноября 2017 0

Олег Дерипаска отказался от идеи создавать холдинг с Потаниным Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Слияния компаний UC Rusal и «Норникеля» по аналогу BHP Billiton (крупнейший в мире производитель меди, золота, нефти с годовой выручкой в 38,3 млрд долларов) не будет. Владельцы компаний Олег Дерипаска и Владимир Потанин поставили окончательную точку в переговорах.

«Мы с Олегом [Дерипаской] сошлись, что UC Rusal и „Норникель“ — разные предприятия и разные компании и какой-либо синергии между ними не видно», — рассказал основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью «Ведомостям».

10 лет назад, как напоминает издание, бизнесмены выступали за объединение двух промышленных гигантов, обсуждая идею создать в России крупнейшую горно-металлургическую компанию, которая станет мировым лидером на рынках алюминия, никеля, меди, платины и палладия. Предполагалось, что в этот холдинг со временем могли бы войти и уральские предприятия в составе «Металлоинвеста», Evrazа, «Мечела» и «Уралкалия».

Однако тогда объединению помешал корпоративный конфликт. Теперь же, по словам Потанина, Олег Дерипаска заинтересовался слиянием между UC Rusal и En+ (энергометаллургическая компания Дерипаски, которая в ноябре провела IPO на Лондонской бирже на 165 млрд долларов).

Потанин отметил, что все переговоры по слиянию компаний с Олегом Дерипаской прекращены. «Эта идея [слияние], на мой взгляд, не очень живая, потому что стратегически должны быть другие приоритеты», — отметил бизнесмен.