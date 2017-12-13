14:19 13 декабря 2017 1

Тюменцы решили оригинально поддержать российских олимпийцев Фото: Группа «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте»

В тюменском парке ВДВ вандалы написали на одном из артиллерийских орудий призыв «На Пхенчхан». Таким образом неизвестные хотели поддержать российских олимпийцев и выразить протест против запрета МОК на их участие в Играх.

По крайне мере, именно к такому выводу пришли пользователи в группе «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте». Один из тюменцев решил показать свои знания военной техники: «На одной из зенитных установок? Вы серьезно? Это же … противотанковое орудие!» Многие не поверили в подлинность фотографии: «В paint нарисовали, а вы ведетесь».

Большинство горожан думает, что фотография настоящая, и осуждает людей, сделавших надпись: «На лбу бы себе татуху сделал… Не для этого она там стоит». Некоторые настроены решительно: «Застрелить из пушки вандалов».

Памятники привлекают внимание вандалов регулярно, независимо от их национальностей и стран. Так, в июле в Верхнем Уфалее Челябинской области вандал разгромил мемориал «Вечный огонь», установленный в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в сквере Победы. А в ноябре на знаменитом памятнике советскому воину-освободителю под названием «Алеша» в болгарском городе Пловдив вандалы написали оскорбления в адрес официального представителя МИД Захаровой.