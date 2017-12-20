У жительницы села Боград (Хакасия) Любови Лицегевич служба опеки забрала семерых усыновленных детей из-за того, что у младшего мальчика были «слишком длинные волосы». Сейчас приемная мать пытается вернуть право опеки через суд.
Весной этого года воспитательнице детского сада, куда ходил четырехлетний мальчик, не понравилось, что волосы у ребенка выросли до поясницы. Она пожаловалась заведующей, которая передала информацию в районное управление образования, пишет «Новая газета».
Летом комиссия по делам несовершеннолетних пришла к выводу, что Лицегевич наносит вред психологическому здоровью мальчика. Был поднят вопрос о прекращении опеки над этим ребенком. Однако 3 ноября органы опеки забрали всех семерых несовершеннолетних приемных детей.
Знакомые семьи считают, что таким образом женщине просто мстят за выступление на телевидении, в котором она рассказала, что в районе недоплачивают опекунские деньги. Кроме того, у Лицегевич был конфликт с руководством детского сада: она отказалась сдавать деньги на очередной ремонт.
За 57 лет Лицегевич воспитала 21 ребенка, 20 из них она усыновила.