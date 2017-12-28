Американские специалисты нашли в Тихом океане новый вид огромных моллюсков. Они обитают в районе Аляски и Берингова моря.
Под «зонтом» таких моллюсков располагается объединение двух разных видов осьминогов, передает агентство Nation news. Такие осьминоги любят холодные и глубокие воды, из-за чего их редко встречают дайверы. Рыбакам на Аляске уже удалось выловить более 20 экземпляров морских животных, около трети из них ученые отнесли к новому виду. Некоторые моллюски вырастают до нескольких метров, наиболее крупной оказалась самка весом два килограмма. Численность гигантских осьминогов пока не установили.
Ранее в британском Уэльсе на сушу выползли десятки осьминогов, напоминает «Национальная служба новостей». Эта ситуация встревожила экологов, а местные жители пытались бросать их обратно в море.