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28 декабря 2017
09:42  28 декабря 2017 0

Ученые нашли гигантских осьминогов на дне Тихого океана

Морские животные обитают в глубоких водахФото: Wikimedia Commons

Американские специалисты нашли в Тихом океане новый вид огромных моллюсков. Они обитают в районе Аляски и Берингова моря.

Под «зонтом» таких моллюсков располагается объединение двух разных видов осьминогов, передает агентство Nation news. Такие осьминоги любят холодные и глубокие воды, из-за чего их редко встречают дайверы. Рыбакам на Аляске уже удалось выловить более 20 экземпляров морских животных, около трети из них ученые отнесли к новому виду. Некоторые моллюски вырастают до нескольких метров, наиболее крупной оказалась самка весом два килограмма. Численность гигантских осьминогов пока не установили.

Ранее в британском Уэльсе на сушу выползли десятки осьминогов, напоминает «Национальная служба новостей». Эта ситуация встревожила экологов, а местные жители пытались бросать их обратно в море.

Юрий Викторов
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