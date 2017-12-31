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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
10:42  31 декабря 2017 1

Подозреваемый в стрельбе рядом с Красной площадью задержан

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, каталка, здоровье, медицина, больница
Подозреваемый в стрельбе мужчина госпитализированФото: Илья Московец © URA.RU

Полиция задержала молодого человека, подозреваемого в расстреле своей бывшей девушки и ее нового возлюбленного в баре возле Красной площади в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Подозреваемого задержали в воскресенье утром, 31 декабря, на 40-м километре Новорижского шоссе. Правоохранители остановили легковой автомобиль, которым управлял 26-летний мужчина. При виде полиции подозреваемый стал угрожать покончить с собой. На данный момент он госпитализирован в Красногорскую больницу.

Перестрелка в ресторане на Никольской улице произошла 30 декабря. Молодой человек приревновал свою бывшую девушку к ее новому возлюбленному и открыл огонь, писали Nation News.

Валерия Романова
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