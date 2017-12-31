Подозреваемый в стрельбе рядом с Красной площадью задержан

Подозреваемый в стрельбе мужчина госпитализирован
Полиция задержала молодого человека, подозреваемого в расстреле своей бывшей девушки и ее нового возлюбленного в баре возле Красной площади в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Подозреваемого задержали в воскресенье утром, 31 декабря, на 40-м километре Новорижского шоссе. Правоохранители остановили легковой автомобиль, которым управлял 26-летний мужчина. При виде полиции подозреваемый стал угрожать покончить с собой. На данный момент он госпитализирован в Красногорскую больницу.
Перестрелка в ресторане на Никольской улице произошла 30 декабря. Молодой человек приревновал свою бывшую девушку к ее новому возлюбленному и открыл огонь, писали Nation News.