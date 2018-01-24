09:00 24 января 2018 2

Владимир Путин призвал реформировать судебную систему Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сегодня 24 января. И вот главное к этому часу:

Евгений Ройзман побывал на интервью у Юрия Дудя и сделал ряд очень неоднозначных признаний. Мэр Екатеринбурга рассказал подробности личной жизни, о которых местные элиты знали, но не предавали огласке. Публикуем выдержки из беседы, от которых уральцам, возможно, придется покраснеть.

Владимир Путин решил избавить суды от бюрократии и победить коррупцию в этой ветви власти. Рассказываем, каким будет российский суд и как на предложения президента отреагировали эксперты.

ГИБДД хочет заставить водителей снова сдавать экзамены на права при их замене по истечению срока действия. Теперь одной медсправкой, контроль за которыми ужесточат, отделаться не получится.

Профессор геофака МГУ отказался принимать экзамен у студента в кипе. Ситуацию осложнило то, что отцом этого студента является президент Федерации еврейских общин России, а самому парню уже советовал «покреститься» другой преподаватель.

Главный долгострой Свердловской области готовят к сносу. Негласный символ Екатеринбурга — недостроенная телебашня возле цирка — исчезнет к началу чемпионата мира по футболу 2018 года. Посмотрите на башню, пока она не пропала с панорамы города.

В Сеть попали первые фото нового iPhoneXI. Apple обещает выпустить сразу три новых модели и снизить цены на «десятую» версию.