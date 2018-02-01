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02 февраля 2018
01 февраля 2018
19:15  01 февраля 2018 1

Названы новые ведущие «Орла и решки». Тюменки остались в пролете. ФОТО, ВИДЕО

«Пятница» определила, кто будет подбрасывать монетку в новом сезонеФото: скрин видео программы «Орел и решка», YouTube

Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия определился с новыми ведущими проекта о путешествиях «Орел и решка». Заочный этап прошли две тюменки, однако ни одна из них не стала победительницей кастинга.

«Знакомьтесь, Мария Гамаюн. Она прошла очный кастинг, утверждена на морской сезон и уже 3 февраля летит на съемки. Маша — не новичок, опыт у нее есть», — рассказал Картозия, имея в виду съемки выпускницы ВГИКа в сериалах «Кухня» и «Чернобыль». Второй ведущей шоу стала новичок в этом деле Ольга Антипова — преподаватель игры на гитаре из Минска.

Видео: Ольга Антипова, Instagram. Фото: Мария Гария (Гамаюн), Instagram.

Мария Мощенская и Юлия Кушка из Тюмени не прошли очный этап. Однако они получили свою порцию признания от зрителей благодаря порталу 72.ru, который разместил их творческие видео для конкурса. Их аккаунты в соцсетях стали более популярны.

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Мария — художник-иллюстратор, занимается видеоартом Фото: Маша Мощенская, «ВКонтакте»

Ранее стало известно, что познавательно-развлекательная программа «Орел и решка» ищет новые места для съемок. Жители столицы и Подмосковья предложили свои достопримечательности. Пока что лидирует Коломна, пишет сайт «Подмосковье сегодня». В общем голосовании по России больше всего шансов найти бутылку с сотней долларов пока что у Тюмени. За нее, по информации «URA.RU», проголосовало 14392 человека.

Ксения Томашова
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