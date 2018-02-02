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02 февраля 2018
12:57  02 февраля 2018 4

ЦБ отозвал лицензию у уральской страховой компании с 25-летней историей

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк
Регулятор усомнился в платежеспособности «Южуралжасо»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центробанк отозвал лицензию у страховой компании САО «Южуралжасо». Соответствующий указ появился 1 февраля. Компания с 25-летней историей не смогла подтвердить свою платежеспособность.

«Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов», — цитирует «Интерфакс» сообщение ЦБ РФ.

Компания «Южуралжасо» была основана в 1992 году постановлением главы администрации Советского района Челябинска, ее уставный капитал составляет 120 миллионов рублей. Компания, по данным Центробанка, занимала 108-е место по объему собранной за девять месяцев 2017 года страховой премии — 486,4 миллиона рублей. Основным акционером страховщика до апреля 2017 года было «ЖАСО», вошедшее в группу «СОГАЗ» в феврале 2016 года. Затем СК «Южуралжасо» приобрела компания «Капитал Эссет Менеджмент».

Головной офис компании находится в Москве. Ее филиалы открыты в Березовском, Челябинске, Магнитогорске, Пласте, Златоусте и Кургане.

Игорь Чукреев
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