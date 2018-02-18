В Сеть опубликованы первые фотографии нового смартфона от ASUS — Zenfone 5, дизайн которого сильно похож на флагман компании Apple — IPhone X.
Zenfone 5, судя по снимкам, получит характерную для «десятки» «монобровь», лишенный кнопки Home передний экран, а также вертикально расположенные камеры на задней панели, пишет Nation News.
Что касается технических характеристик, полный перечень сегодня еще не обнародован. Известно, что соотношение сторон экрана будет составлять 18:0, смартфон будет работать на процессоре Qualcomm, а отличаться от своих предшественников гаджет будет новым пользовательским интерфейсом.
Официальная презентация Zenfone 5, предположительно, состоится на выставке MWC 2018 в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.