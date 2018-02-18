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03:07  18 февраля 2018 0

ASUS представит аналог IPhone X. ФОТО

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , гаджеты, iphone 10, фон, смартфон, телефон, мобильный
Новый смартфон от ASUS внешне напоминает IPhone XФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сеть опубликованы первые фотографии нового смартфона от ASUS — Zenfone 5, дизайн которого сильно похож на флагман компании Apple — IPhone X.

Zenfone 5, судя по снимкам, получит характерную для «десятки» «монобровь», лишенный кнопки Home передний экран, а также вертикально расположенные камеры на задней панели, пишет Nation News.

Что касается технических характеристик, полный перечень сегодня еще не обнародован. Известно, что соотношение сторон экрана будет составлять 18:0, смартфон будет работать на процессоре Qualcomm, а отличаться от своих предшественников гаджет будет новым пользовательским интерфейсом.

Официальная презентация Zenfone 5, предположительно, состоится на выставке MWC 2018 в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.

Сергей Демин
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