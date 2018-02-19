23:50 19 февраля 2018 0

Волосы балерины показались ее поклонникам неухоженными Фото: Илья Московец © URA.RU

Бойфренд скандально- известной балерины Анастасии Волочковой снял возлюбленную, прикалывающую к голове шиньон. Поклонники экс- примы Большого театра тут же заметили, что ее волосы сильно нуждаются в уходе.

Видеоролик Волочкова выложила на своей страничке в Instagram. Она сообщила, что выступила на благотворительном концерте, в котором приняли участие различные юношеские коллективы, а также группа ее дочери Ариадны. «Мои дорогие! Спасибо зрителям нашим сегодня! 1000 человек! Это был мой вам подарок», — написала балерина.

Однако, подписчики обратили внимание на фактическое отсутствие волос балерины и их ужасное состояние: «Фу… ну и сальные волосы», «а голову перед выступлением помыть не судьба?», «Да она и реально без волос! Че это у нее за три пера в два ряда???», «На двусторонний скотч? на суперклей?», иронизируют пользователи.

Отметим, Волочкова не раз эпатировала публику своим поведением. Так балерина поразила поклонников «пьяным» танцем посреди заснеженного двора. А до этого была замешана в скандале с появившимися в сети откровенными фото балерины во время секса.