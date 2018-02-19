{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,34
Динамика за 2 недели
Евро 69,90
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:50  19 февраля 2018 0

«Да она и реально без волос!» Фанатов ужаснуло видео из гримерки Волочковой. ВИДЕО

Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Волосы балерины показались ее поклонникам неухоженнымиФото: Илья Московец © URA.RU

Бойфренд скандально- известной балерины Анастасии Волочковой снял возлюбленную, прикалывающую к голове шиньон. Поклонники экс- примы Большого театра тут же заметили, что ее волосы сильно нуждаются в уходе.

Видеоролик Волочкова выложила на своей страничке в Instagram. Она сообщила, что выступила на благотворительном концерте, в котором приняли участие различные юношеские коллективы, а также группа ее дочери Ариадны. «Мои дорогие! Спасибо зрителям нашим сегодня! 1000 человек! Это был мой вам подарок», — написала балерина.

Однако, подписчики обратили внимание на фактическое отсутствие волос балерины и их ужасное состояние: «Фу… ну и сальные волосы», «а голову перед выступлением помыть не судьба?», «Да она и реально без волос! Че это у нее за три пера в два ряда???», «На двусторонний скотч? на суперклей?», иронизируют пользователи.

Отметим, Волочкова не раз эпатировала публику своим поведением. Так балерина поразила поклонников «пьяным» танцем посреди заснеженного двора. А до этого была замешана в скандале с появившимися в сети откровенными фото балерины во время секса.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров