В соцсетях высмеяли олимпийскую форму американцев. «Похоже на мишень на ягодицах». ФОТО

09:12 21 февраля 2018 0

Производитель формы уверяет, что странная вставка нужна для снижения трения Фото: официальный сайт Олимпийских игр в Южной Корее

Пользователи социальных сетей высмеяли форму олимпийской сборной США по конькобежному спорту. Интернет-комментаторов в костюмах смутила вставка в виде круга в области паха, которая цветом выделяется среди других элементов.

«Я полагаю, в дизайне формы конькобежцев есть какой-то смысл, но это крайне странное место для размещения светлого круга», — приводит РИА «Новости» комментарий пользователя Кристины Стивенс.

«Кто бы ни был дизайнер конькобежцев сборной США, он либо юморист, либо извращенец, или и то и другое», — добавил Rich Dollaz.

«Вы еще не видели, как это смотрится со спины. Похоже на мишень на ягодицах», — пошутил Notorious Wojo.

Форму для американских спортсменов произвела компания Under Armour. Здесь объяснили, что странный элемент было необходимо вставить, чтобы максимально снизить трение. «Использование другого цвета в этой области сделало бы его применение менее эффективным», — заявили в компании.

Ранее, спортсменов из России, принимавших участие в открытии Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане назвали самыми стильными на Играх. Американский спортивный журналист Джейсон Гэй в своей авторской колонке в The Wall Street Journal охарактеризовал форму россиян, как скромную и непринужденную.