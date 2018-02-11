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11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:39  11 февраля 2018 0

Российскую олимпийскую сборную признали самой стильной в Пхенчхане

По мнению американского журналиста, россияне выглядели скромно и непринужденноФото: официальный сайт Олимпийского комитета России
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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«Скромность и непринужденность»: так охарактеризовал американский спортивный журналист Джейсон Гэй в своей авторской колонке в The Wall Street Journal российских спортсменов, принявших участие в открытии Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. По словам обозревателя, россияне стали самыми стильными на Олимпиаде.

Отметим, что статья Гэя вышла под заголовком: «Вы не можете называть их русскими, но можете называть стильными». По мнению журналиста, в свете скандалов и недопусков многих известных спортсменов, россияне, которым запретили выступать с использованием национальной символики, могли бы вообще наплевать на стандарты и выйти в обычных спортивных костюмах, передает телеканал 360.

«Дизайн этой формы выглядит просто, неброско, в отличие от предыдущих пестрых форм российских спортсменов», — приводит слова спортивного обозревателя «Газета.ру».

Напомним, в Олимпийских играх принимает участие 168 атлетов из России, допущенных к соревнованиям по решению Международного олимпийского комитета. Как ранее сообщало «URA.RU», на церемонии открытия атлеты прошли в серых костюмах с белыми шарфами, под флагом МОК, который несла девушка-волонтер из Южной Кореи.

Евгений Александров
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