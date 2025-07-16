Российская фигуристка дисквалифицирована за мельдоний

Российская фигуристка Надежда Понтелеенко получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на официальном сайте.
Причиной отстранения стал положительный тест на мельдоний — препарат, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Срок дисквалификации отсчитывается с 19 апреля 2024 года. Понтелеенко не сможет принимать участие в официальных соревнованиях до весны 2028 года.
Надежде Понтелеенко 16 лет, она известна как медалистка юниорских всероссийских соревнований, а также участница юниорских первенств России. Мельдоний — препарат, который с 2016 года находится под запретом WADA из-за его способности повышать выносливость и ускорять восстановление спортсменов.
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