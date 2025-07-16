Российская фигуристка дисквалифицирована за мельдоний

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Понтелеенко не сможет принимать участие в соревнованиях до весны 2028 года
Понтелеенко не сможет принимать участие в соревнованиях до весны 2028 года Фото:

Российская фигуристка Надежда Понтелеенко получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на официальном сайте.

Причиной отстранения стал положительный тест на мельдоний — препарат, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Срок дисквалификации отсчитывается с 19 апреля 2024 года. Понтелеенко не сможет принимать участие в официальных соревнованиях до весны 2028 года.

Надежде Понтелеенко 16 лет, она известна как медалистка юниорских всероссийских соревнований, а также участница юниорских первенств России. Мельдоний — препарат, который с 2016 года находится под запретом WADA из-за его способности повышать выносливость и ускорять восстановление спортсменов.

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Российская фигуристка Надежда Понтелеенко получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на официальном сайте. Причиной отстранения стал положительный тест на мельдоний — препарат, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Срок дисквалификации отсчитывается с 19 апреля 2024 года. Понтелеенко не сможет принимать участие в официальных соревнованиях до весны 2028 года. Надежде Понтелеенко 16 лет, она известна как медалистка юниорских всероссийских соревнований, а также участница юниорских первенств России. Мельдоний — препарат, который с 2016 года находится под запретом WADA из-за его способности повышать выносливость и ускорять восстановление спортсменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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