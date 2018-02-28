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28 февраля 2018
14:42  28 февраля 2018 2

После визита на Урал Майк Тайсон заявил о чуткости и доброте россиян

Майк Тайсон и Константин Цзю в Екатеринбурге, тайсон майк
Майк Тайсон побывал в Екатеринбурге и ЧелябинскеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чемпион по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон, который в минувшие выходные посетил соревнования по единоборствам в Екатеринбурге и Челябинске, поделился своим впечатлением от общения с россиянами. По его словам, большинство американцев не понимает истинной сущности россиян.

«В США русских не считают достаточно чуткими. Посетив Россию, я убедился в чуткости и доброте местных жителей. Однако большинство американцев об этом не знает», — цитирует Майка Тайсона британское издание The Sun. Также во время посещения соревнований Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге легендарный боксер рассказал, что свое он уже отбоксировал и больше не хочет этим заниматься. «Я победил достаточно людей. Когда я смотрю, как дерутся другие, я совершенно не скучаю по этому занятию», — признался Тайсон. Боксер не только сам стал мягче, но и старается смягчить отношения между Россией, где у него множество поклонников, и США, отмечает британское издание.

Напомним, легенда бокса Майк Тайсон посетил Екатеринбург и Челябинск по приглашению главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Уральцы также смогли увидеть еще двух великих спортсменов: российского боксера Константина Цзю и бойца ММА Федора Емельяненко.

Дарья Корчак
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