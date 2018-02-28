Олимпийские игры в Пхенчхане не оправдали надежд российского сноубордиста американского происхождения Вика Уайлда. Вместо гордости и ощущения важности события спортсмен испытал стыд и унижение из-за допингового скандала. Эмоциями он поделился в своем Instagram.
Уайлд сравнил нынешние Игры с Играми в Сочи, когда спортсмен получил, по его словам, неповторимый опыт и счастье от участия. Олимпиада в Пхенчхане была окружена неизвестностью в связи с вопросом о допуске россиян, что породило в сноубордисте апатию и «уничтожило олимпийский дух». Уайлд также отметил усиление разнозненности между народами, и без того присутствующей в мире.
«Я не мог себе представить, что этот допинговый скандал так сильно меня затронет, и я ошибался. Не было былого запала к играм. Что было — стыд, унижение и чувство изгоя. Я никогда не соглашусь с наказанием, вынесенным МОК. Они атаковали только тех, благодаря кому игры живы — атлетов», — поделился в соцсети мнением Уайлд.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) из-за допингового скандала отстранил сборную Россию от участия в Олимпийских играх — 2018. Тем российским спортсменам, которые не были замечены в допинге, разрешили выступать без национальной символики.