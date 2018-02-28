{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Суд: документы о «золотом унитазе» губернатора Ямала сфабрикованы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,91
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
21:47  28 февраля 2018 0

«Стыд, унижение и чувство изгоя». Российский спортсмен высказался об Олимпиаде

Сноубордист испытал негативные эмоции от участия в Олимпиаде-2018Фото: Вик Уайлд, Instagram
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Олимпийские игры в Пхенчхане не оправдали надежд российского сноубордиста американского происхождения Вика Уайлда. Вместо гордости и ощущения важности события спортсмен испытал стыд и унижение из-за допингового скандала. Эмоциями он поделился в своем Instagram.

Уайлд сравнил нынешние Игры с Играми в Сочи, когда спортсмен получил, по его словам, неповторимый опыт и счастье от участия. Олимпиада в Пхенчхане была окружена неизвестностью в связи с вопросом о допуске россиян, что породило в сноубордисте апатию и «уничтожило олимпийский дух». Уайлд также отметил усиление разнозненности между народами, и без того присутствующей в мире.

«Я не мог себе представить, что этот допинговый скандал так сильно меня затронет, и я ошибался. Не было былого запала к играм. Что было — стыд, унижение и чувство изгоя. Я никогда не соглашусь с наказанием, вынесенным МОК. Они атаковали только тех, благодаря кому игры живы — атлетов», — поделился в соцсети мнением Уайлд.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) из-за допингового скандала отстранил сборную Россию от участия в Олимпийских играх — 2018. Тем российским спортсменам, которые не были замечены в допинге, разрешили выступать без национальной символики.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров