Поклонскую признали «Гордостью Отечества»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на вручении общероссийской общественной премии «Щит и роза» стала лауреатом в номинации «Гордость Отечества». Экс-прокурор Крыма получила соответствующий нагрудный знак, о чем рассказала на своей странице во «ВКонтакте».
Поклонская посвятила премию своим сослуживцам из крымской прокуратуры и друзьям, с которыми они «прошли испытание на прочность Вере и Отечеству», всем жителям Крыма и Севастополя. «Нам есть чем гордиться — мы отстояли право жить на Родине и показали, что ценим и защищаем свою историю, веру, доброе имя Государя Николая ll и всех наших Святых!», — написала депутат в соцсети.
Вручение ежегодной общероссийской общественной премии «Щит и роза» состоялось вчера, 28 февраля, в Кремлевском дворце. Эта награда присуждается лучшим по профессии сотрудницам силовых министерств и ведомств за самоотверженность и профессионализм при выполнении служебного долга.
Ранее Наталья Поклонская предложила запретить в России суррогатное материнство. Такое заявление она подготовила, опираясь на мнение своих подписчиков, писало «URA.RU».