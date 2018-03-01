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01 марта 2018
16:28  01 марта 2018 6

Поклонскую признали «Гордостью Отечества»

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь. Крым, поклонская наталья
Депутат поделилась радостной новостью с подписчикамиФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на вручении общероссийской общественной премии «Щит и роза» стала лауреатом в номинации «Гордость Отечества». Экс-прокурор Крыма получила соответствующий нагрудный знак, о чем рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

Поклонская посвятила премию своим сослуживцам из крымской прокуратуры и друзьям, с которыми они «прошли испытание на прочность Вере и Отечеству», всем жителям Крыма и Севастополя. «Нам есть чем гордиться — мы отстояли право жить на Родине и показали, что ценим и защищаем свою историю, веру, доброе имя Государя Николая ll и всех наших Святых!», — написала депутат в соцсети.

Вручение ежегодной общероссийской общественной премии «Щит и роза» состоялось вчера, 28 февраля, в Кремлевском дворце. Эта награда присуждается лучшим по профессии сотрудницам силовых министерств и ведомств за самоотверженность и профессионализм при выполнении служебного долга.

Ранее Наталья Поклонская предложила запретить в России суррогатное материнство. Такое заявление она подготовила, опираясь на мнение своих подписчиков, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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