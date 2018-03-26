15:09 26 марта 2018 1

«Жест смерти» сделал школьницу звездой Рунета ФОТО: скриншот видео YouTube

Девочке из Волоколамска, показавшей «жест смерти» губернатору Московской области Андрею Воробьеву, провел экскурсию по свалке замминистра экологии МО Михаил Сылка. Чиновник пообещал юной активистке, что здесь она посадит розы, о которых мечтает.

Съемки экскурсии появились на YouTube. На видео девочка все в той же знаменитой розовой шапке и куртке едет с замминистра по полигону ТБО и разговаривает о свалке. Чиновник проводит для школьницы ликбез по раздельному сбору мусора. «Раздельный полигон — знаешь что такое? Раздельный пластик, железо, батарейки — все это отдельно надо собирать», — рассказывает Сылка и обещает, что неравнодушная к проблемам экологии девочка скоро на этом полигоне посадит цветы вместе с губернатором Андреем Воробьевым. «А он знает про меня?» — уточняет девочка. «Весь YouTube про тебя знает», — успокоил школьницу чиновник.

Экскурсия получилась спонтанно, во время очередного пикета у свалки ТБО, пояснила «URA.RU» уполномоченный по правам человека Московской области Марина Юденич. «К людям на пикете вышел министр экологии, к нему подошла это девочка, подергала его за руку и что-то шепнула на ухо. Как потом выяснилось, она попросила Сылку проехать с ней по полигону. Слава Богу, в этот момент на улице было безопасно, дул сильный ветер, дышалось легко. Замминистра прокатил девочку и ее маму по полигону, провел урок по экологии. Мне очень понравился этот спонтанный ход замминистра», — отметила Юденич.

Как ранее писало «URA.RU», юная звезда Рунета из Волоколамска планирует разбить на месте проблемного полигона ТБО «Ядрово» сад. Школьница стала известной после митинга жителей Волоколамска против свалки. Журналисты засняли, как девочка сделала «жест смерти» в адрес московского губернатора. Юная «зеленая» в «розовом» моментально стала героем мемов.