15:28 28 марта 2018 5

Оставшиеся в живых скорбят о погибших Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пятнадцатилетний Виктор из Кемерова (имя изменено) рассказал, как ему удалось спастись во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Подросток очень жалеет о том, что не смог вывести из огня своего лучшего друга.

В день трагедии подростки Виктор с Никитой (имя также изменено) были на сеансе в кинозале кемеровского ТРЦ. Витя ненадолго вышел из кинозала, чтобы проводить пятилетнего племянника в туалет. Когда он вывел малыша из уборной, то почувствовал запах гари и увидел бегущих людей. «Я сразу побежал вынести племянника на улицу. Оставил его друзьям, чтобы проследили. Так все и началось», — рассказал Виктор в интервью телеканалу 360.

Затем подросток вернулся на четвертый этаж, к кинозалу, где был Никита. «Сказал ему, чтобы он открыл дверь, он мне: «Она не открывается». Я попытался дверь как-то сломать, но у меня не получилось. Вахтерша убежала, все убежали. Я просто не знал, что делать. Ну и там уже газ пошел какой-то», — вспоминает подробности страшной трагедии Виктор. Этаж заполнялся едким дымом, запертый друг велел Виктору уходить и передать его маме, что он ее любит. «Я ответил: «Да я тебя не оставлю!» У меня уже начала кружиться голова, но я говорил, что не брошу его. Он мне ответил из-за двери: «Не надо, ты уже ничего не сможешь сделать. Ты смотри, чтобы у мамы все хорошо было», — пояснил Виктор. После чего подросток выбежал на улицу.

Когда в помещение вошли спасатели, Никита был еще жив. С обширными ожогами его доставили в больницу. По словам Виктора, в реанимации он узнал друга по кольцу с надписью «брат», которое он когда-то подарил Никите. «Никита обещал мне, что, если что-нибудь такое когда-то случится, он доживет, чтобы я хотя бы в последнюю минуту был с ним. Я сидел с ним разговаривал, говорил «давай поправляйся, мне тебя сейчас не хватает, братка…», — вспоминает Виктор. На следующий день Никита умер в больнице. Его сердце остановилось из-за последствий отравления угарным газом. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Большая часть погибших — дети.