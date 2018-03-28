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28 марта 2018
15:28  28 марта 2018 5

Уцелевший в «Зимней вишне» подросток рассказал о погибшем друге. «Вахтерша убежала, все убежали»

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Оставшиеся в живых скорбят о погибшихФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Пятнадцатилетний Виктор из Кемерова (имя изменено) рассказал, как ему удалось спастись во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Подросток очень жалеет о том, что не смог вывести из огня своего лучшего друга.

В день трагедии подростки Виктор с Никитой (имя также изменено) были на сеансе в кинозале кемеровского ТРЦ. Витя ненадолго вышел из кинозала, чтобы проводить пятилетнего племянника в туалет. Когда он вывел малыша из уборной, то почувствовал запах гари и увидел бегущих людей. «Я сразу побежал вынести племянника на улицу. Оставил его друзьям, чтобы проследили. Так все и началось», — рассказал Виктор в интервью телеканалу 360.

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Затем подросток вернулся на четвертый этаж, к кинозалу, где был Никита. «Сказал ему, чтобы он открыл дверь, он мне: «Она не открывается». Я попытался дверь как-то сломать, но у меня не получилось. Вахтерша убежала, все убежали. Я просто не знал, что делать. Ну и там уже газ пошел какой-то», — вспоминает подробности страшной трагедии Виктор. Этаж заполнялся едким дымом, запертый друг велел Виктору уходить и передать его маме, что он ее любит. «Я ответил: «Да я тебя не оставлю!» У меня уже начала кружиться голова, но я говорил, что не брошу его. Он мне ответил из-за двери: «Не надо, ты уже ничего не сможешь сделать. Ты смотри, чтобы у мамы все хорошо было», — пояснил Виктор. После чего подросток выбежал на улицу.

Когда в помещение вошли спасатели, Никита был еще жив. С обширными ожогами его доставили в больницу. По словам Виктора, в реанимации он узнал друга по кольцу с надписью «брат», которое он когда-то подарил Никите. «Никита обещал мне, что, если что-нибудь такое когда-то случится, он доживет, чтобы я хотя бы в последнюю минуту был с ним. Я сидел с ним разговаривал, говорил «давай поправляйся, мне тебя сейчас не хватает, братка…», — вспоминает Виктор. На следующий день Никита умер в больнице. Его сердце остановилось из-за последствий отравления угарным газом. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Большая часть погибших — дети.

Наталья Михалева
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