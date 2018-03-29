{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,56
Динамика за 2 недели
Евро 71,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 марта 2018
11:47  29 марта 2018 2

СКР попросил Лондон помочь в расследовании отравления дочери Скрипаля

Россия попросила предоставить копии материалов дела Юлии СкрипальФото: Юлия Скрипаль, Facebook
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Следственный комитет России направил Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу о покушении на дочь бывшего полковника ГРУ Юлию Скрипаль в Солсбери. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что покушение на родственницу Скрипаля, являющуюся гражданкой России, было совершено общеопасным способом. Согласно сообщению, российской стороне требуется помощь в установлении обстоятельств совершения преступления, передает RT. Также РФ попросила британских специалистов предоставить копии материалов уголовного расследования, результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, результаты ее медосвидетельствования и проведенных экспертиз, пишет телеканал 360. Также СКР подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Лондоном в рамках расследования покушения на дочь экс-полковника ГРУ.

Напомним, Скрипалей нашли без сознания на скамейке в Солсбери. Сейчас они находятся в коме. Великобритания обвинила Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва отвергла все обвинения и призвала Лондон к реальному сотрудничеству по делу Скрипаля. Многие страны начали высылку российских дипломатов в ответ на то, что Россия не признает свою якобы причастность к отравлению.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров