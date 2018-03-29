СКР попросил Лондон помочь в расследовании отравления дочери Скрипаля

Следственный комитет России направил Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу о покушении на дочь бывшего полковника ГРУ Юлию Скрипаль в Солсбери. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что покушение на родственницу Скрипаля, являющуюся гражданкой России, было совершено общеопасным способом. Согласно сообщению, российской стороне требуется помощь в установлении обстоятельств совершения преступления, передает RT. Также РФ попросила британских специалистов предоставить копии материалов уголовного расследования, результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, результаты ее медосвидетельствования и проведенных экспертиз, пишет телеканал 360. Также СКР подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Лондоном в рамках расследования покушения на дочь экс-полковника ГРУ.
Напомним, Скрипалей нашли без сознания на скамейке в Солсбери. Сейчас они находятся в коме. Великобритания обвинила Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва отвергла все обвинения и призвала Лондон к реальному сотрудничеству по делу Скрипаля. Многие страны начали высылку российских дипломатов в ответ на то, что Россия не признает свою якобы причастность к отравлению.