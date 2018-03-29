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29 марта 2018
22:13  29 марта 2018 0

«Приеду и лично уберу!» Милонов пообещал снести памятник Бузовой в Подмосковье

Всероссийский региональный форум Единой России. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов ужаснулся идее возвести памятник БузовойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал возможное появление памятника Ольге Бузовой в подмосковных Люберцах. С соответствующей инициативой ранее выступил местный скульптор.

Милонов назвал новость о памятнике Бузовой фейком и розыгрышем, пишет телеканал 360. Затем он пообещал снести монумент, если он вдруг действительно будет возведен.

«Если каждый скульптор-самоудовлетворитель будет пытаться что-то там поставить, пусть у себя ставит в туалете скульптуру Бузовой и наслаждается. Если его кто-то поставит, я приеду и сам лично его уберу», — высказался депутат. По его словам, чтобы увековечить таким образом певицу и телеведущую, нужно быть «сумасшедшим, на всю голову больным».

Между тем Ольга Бузова уже стала героиней объекта искусства — ее нарисовал художник из Татарстана. Он изобразил Бузову в стиле ассоциативный реализм, в стрингах и с шестью руками.

Дарья Корчак
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