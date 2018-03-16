В России поставят памятник Бузовой

22:17 16 марта 2018 7

Скульптор считает певицу кумиром молодежи ФОТО: Ольга Бузова, Instagram

Подмосковный скульптор решил сделать монумент скандальной ведущей «Дома-2», певице Ольге Бузовой. Художник намерен добиваться разрешения на установку теледиве памятника при жизни.

О своих планах художник рассказал телеканалу 360. По мнению скульптора, знойная брюнетка — кумир для многих российских подростков, а ее творчество отражает главные тренды в современной массовой культуре. Кроме того, считает художник, клипы популярной артистки изучают даже в вузах страны, а видео с ее выступлениями собирают миллионы просмотров в Сети, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Как ранее писало «URA.RU», Бузова может стать брендом одежды и лекарств. Певица подала в Роспатент заявление на регистрацию товарного знака. Между тем ведущая «Дома-2» постоянно оказывается в центре скандалов. Так, певица из Кургана Елена Темникова рассказала, что Бузова разгромила гримерку после концерта. «Больная на голову просто», написала про нее Темникова. Кроме того, Ольга постоянно публикует в соцсетях провокационные фотосессии и устраивает истерики на телевидении.